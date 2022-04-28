赴港旅客個資 港府將建預報系統 要航空公司通報

港府擬提交附屬法例，建立旅客資料的預報系統，規定航空公司要在航班出發預先提供旅客資料。（路透）

香港 政府將以附屬條例規定，航空公司要提供旅客個人資料，港府可指令拒絕旅客或機組人員到港。不通報或拒絕執行指令，可定罪和罰款。

香港政府計畫在今年下半年提交附屬法例，建立旅客資料的預報系統，規定航空公司要在來港航班出發前至少40分鐘，預先提供旅客資料，包括姓名、出生日期、性別、國籍、證件號碼等；當局亦有權發出指令，拒絕個別乘客或機組人員登機來港。

港府的附屬法例中會訂明，如未有按時提交資料，或未有按指令拒絕乘客登機，一經定罪，將可處罰款10萬港元（約1.2萬美元）。

香港政府說，世界不同地方都受到恐怖主義和極端主義日益增加的威脅，國際民航組織早前已在「民航公約」要求締約國建立預報系統，中國是其中一個簽署方，公約亦適用於香港特區。

不過香港政府強調，香港入境處不會要求航空公司就離港航班提供旅客資料，同時享有香港居留權的人，將不會獲發「拒絕登機」的指令，香港居民的旅行自由和出入境權利受到香港基本法和香港人權法案保障。

此外，港府保安局局長鄧炳強表示，截至今年2月，共1萬277人涉反修例案件被警方拘捕，當中1172人被定罪。涉香港國安法被捕人數為175人，8人被定罪。