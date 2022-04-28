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調查：港75%染疫復元者有後遺症 倡設跨專科治療中心

香港新聞組／香港28日電
調查顯示，有七成半的香港染疫者表示康復後有後遺症。圖為市民於旺角麥花臣流動採樣站做檢測。（中通社）
調查顯示，有七成半的香港染疫者表示康復後有後遺症。圖為市民於旺角麥花臣流動採樣站做檢測。（中通社）

香港第五波疫情趨緩，疫情近日維持在較低水平，惟染疫的後遺症卻逐漸困擾部分已康復的市民。一項調查發現，逾2成半的香港人稱過去3個月曾染疫，7成半曾感染新冠的受訪市民有後遺症問題，逾1成半自評為「幾嚴重」至「非常嚴重」，逾7成半受訪者認為港府對治療確診病人的後遺症支援不足。團體呼籲港府關注「長新冠」問題，發現有關患者及提供支援。

文匯報報導，香港新青年論壇上周以電話訪問967名香港18歲至84歲民眾，發現有25.7%受訪者過去3個月曾感染新冠病毒，有71.2%人表示沒有，另有3.1%人表示「不知道/難講」。在曾感染的受訪者中，有12.4%人及3.9%人分別表示自己有「幾嚴重」和「非常嚴重」的後遺症，整體染症者亦有75.8%表示有後遺症問題。

調查同時關注康復者的心理健康問題，有30.4%曾染疫者表示感染後傾向承受較大的心理壓力，更有15.4%人表示承受「非常大壓力」，39.2%表示「有啲壓力」，26.3%則表示「完全沒有壓力」。

7成7的民眾認為，港府對確診者的後遺症支援服務不夠，近一半的人則擔心自己或家人染疫。新青年論壇建議，港府應盡快保障病人權益，並設立一站式跨專科指定「長新冠治療復康中心」。

「長新冠」是指新冠肺炎患者康復後，出現持續超過一個月的症狀，包括疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難和掉髮等。

衞生防護中心昨日公布新增新冠確診個案430宗，較前天增加83宗，主要源於市民快測呈報。中心表示，由於放寬社交距離及復課等，增加小量個案是預期之內，一天的確診人數反覆未算疫情反彈。

中心昨日再接獲8宗學校的陽性呈報個案，包括7名學生和1名教職員，分布7間學校，未見校內傳播。在確診者離世方面，昨日新增8宗，包括5男3女，年齡為49歲至95歲。

港府目前透過醫管局為新冠康復者提供最多10次免費中醫內科門診的復康方案，調查發現僅有50.6%受訪者有聽過相關服務，38.8%表示「無聽過」，反映有關服務在公眾的認知度不足。

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