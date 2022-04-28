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返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

86歲港星曾江陳屍防疫旅館 家屬曾託酒店送藥 死因待查

香港新聞組／香港28日電
香港資深演員曾江在香港尖沙咀一間防疫酒店去世，死因待確定。（取材自微博）
香港資深演員曾江在香港尖沙咀一間防疫酒店去世，死因待確定。（取材自微博）

香港資深演員曾江（原名叫曾貫一）27日傳出在香港尖沙咀一間防疫酒店昏迷不醒，經檢驗後證實當場死亡，搶救後仍宣告不治，享壽86歲，死因仍需驗屍後才能確定。曾江回港前獨自在星、馬兩國度假，從南到北走過大半個馬來西亞。曾江縱橫演藝圈60餘載，演過不少經典作品，他有過三段婚姻，現任妻子是台灣演員焦姣，兩人結婚多年，恩愛如昔。

港媒報導，曾江前晚曾經要求家人送藥到酒店，昨天中午酒店員工發現他倒臥房內，立刻報警求助，警察及救護人員到場後，證實他當場死亡。曾江近年要靠助聽器生活，也傳出因病祕密入院的消息，如今卻突然傳出離世消息。

曾江的外甥女王馨平日前才從香港趕回台灣處理爸爸王羽後事，準備舉辦28日的告別式，想不到又傳出家人的噩耗。

明報報導，曾江1934年9月2日生於香港，籍貫廣東中山，1955年曾江出演電影「同齡鳥」男主角，其後來美柏克萊加州大學攻讀建築。1983年因飾演「射鵰英雄傳」中黃藥師一角而為觀眾所熟悉。

曾江飾演「射鵰英雄傳」的黃藥師讓人印象深刻。（取材自微博）
曾江飾演「射鵰英雄傳」的黃藥師讓人印象深刻。（取材自微博）

據報導，1987年從「英雄本色」開始在吳宇森的一系列江湖電影中扮演各種配角，還有「警察故事3之超級警察」大反派猜霸等。1999年出演「替身殺手」（The Replacement Killers）、「安娜與國王」（Anna and the King）……，在好萊塢電影中頻頻出鏡。

報導稱，1993年起與香港話劇團開始合作，2007年憑「德齡與慈禧」榮祿一角榮獲第16屆香港舞台劇獎最佳男配角。2015年憑「竊聽風雲3」獲電影金像獎最佳男配角獎。

報導指，曾江回港前獨自在星馬兩國度假，從南到北走過大半個馬來西亞。他月中接受星洲日報訪問，稱適逢星馬邊境重開，便到馬來西亞自由行，「我活到現在，我見到的世界都是人家給我安排的，我到任何地方都有人照顧，這次我是希望自己一個人照顧我自己，在走動不方便、容易疲累、不熟悉科技產品的情況下，找我可以接觸的世界」。他對當地人要求合照來者不拒，曾在訪問中稱感到自己體力支持不住，「如果不行，我就飛回新加坡，再飛回家，如果需要隔離就隔離吧」。

對於港府能否更「人性化」處理檢疫安排，食衛局表示，就有關隔離者提出的特別要求，局方一直向指定檢疫酒店強調應以常理考慮相關要求是否合理，需顧及隔離者需要。

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