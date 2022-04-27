香港經濟狀況滿意率僅14% 失業申綜援大增

香港民意研究所26日公布最新調查，港人對於經濟狀況最新的滿意率為14%，圖為上月尖沙咀多家店舖關門歇業。（中新社）

香港 民意研究所26日公布港府最新民望數字，顯示港人對於政治、民生及經濟狀況的評價，最新的滿意率為22%、20%、14%，滿意率淨值介乎負三成至負五成。另據社會福利署近日統計，3月領取綜援個案21萬6688宗，按月增加242宗，升幅0.1%。失業個案按月升1.7%至1萬8866宗，較2020年1月香港剛開始抗擊新冠疫情 時增約49.9%。

香港01報導，香港民研19日至22日以電話隨機抽樣訪問近1000名18歲以上香港居民，港人對港府滿意程度有19%，升9點；不滿意為61％，減11點，滿意淨值為負42點。民研認為，市民對港府滿意度改善，與本月初發放消費券有關。

民研鍾劍華遭約談離港

另據明報報導，24日離港赴英的香港民研副行政總裁鍾劍華，昨午以視像方式出席香港民研的新聞發布會。他解釋離港與警方國安處過去三次接觸沒有直接關係，惟曾全盤考慮情况，自己在香港民研外是「積極活躍的評論者」，期望尋求自由和免受威嚇環境。本月底約滿離職的他，將以榮譽顧問身分繼續服務，他相信民研仍有能力繼續運作。

報導引述鍾劍華表示：「當制度扭曲變成正常，才是最大的扭曲」，離港是希望個人意志和身體保持自由。他稱會在海外生活一段時間，惟不會視之為移民，強調以「尋找回家的路」為最終目標。他反駁有媒體指控他「畏罪潛逃」，解釋警方國安處曾就民主派初選47人案及俄烏戰事民調 ，要求他協助調查，但沒提出檢控。原定上月11日發布俄烏戰事的民調，他認為已失去時效性，日後會否發布將交由機構決定。

報導指出，鍾稱，香港民研未曾計畫或討論解散，法律顧問團隊曾數次評估，認為運作一直合法。他表示香港民研前身即港大民研運作逾30年，操作成熟和運作有效，強調不會因一個人離開而受影響。若沒有不必要政治干擾，港府用合理態度看待，亦沒有官媒製造事端，他相信香港民研有條件和能力繼續運作。

報導說，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀在機構網站稱，鍾劍華昨完成任內最後一次新聞發布會，將在本月底約滿離職。他稱香港民研運作一切正常，會繼續奉公守法，遇任何執法部門提問或查詢會盡量配合。