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港大校委會修例 學生「損校譽」可查處

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

港大校委會昨日召開今年首次會議，據了解，會上討論修改《香港大學條例》規程，涉及港大紀律委員會的權力，新增一項針對破壞大學聲譽學生的條文，指該會有權作調查和裁斷，學生或受到紀律處分。港大學生會評議會去年「感激」七一刺警疑犯風波後，校方不再承認學生會。

明報報導，港大表示，就有關學生行為所新增設的條文乃彌補現時規程的不足，以加強機制，有效維護大學聲譽。校委會本科生代表黃靖軒則稱，擔心相關修訂令校園瀰漫「白色恐怖」。

報導指出，黃靖軒稱，基於保密原則，未能透露該條規程是否已通過。他擔心該修訂令校園瀰漫「白色恐怖」，「不知做何事才算觸犯到破壞大學聲譽」。他擔心常報道校政的校媒「學苑」和校園電視的安全，學生亦有可能因而不敢評論校政。根據《香港大學條例》，在紀律委員會的權力相關規程指出，該會須就校長命令，針對任何學生涉干犯不同罪行，例如在任何法院被裁定觸犯罪行、襲擊或毆打大學任何主管、成員等，而作出調查和裁斷。

據報導，港大則表示，不時檢討大學規程以配合校務發展和提升運作效率；這次修訂規程包括擴大組成紀律委員會的學生與教師代表團人數，此舉除可讓更多成員參與，亦可提升組成紀律委員會和處理投訴的效率。港大又指出，紀律委員會的學生成員是來自各學院自行選舉產生的學生代表，故更具代表性。

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