香港特首：5月續放寬限聚 外防輸入可逐步鬆綁

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 新冠疫情 進一步回落，昨日新增347宗確診個案（包括12宗輸入個案），是自2月中以來首次跌破400宗，新增7宗死亡個案，亦跌至個位數。特首林鄭月娥表示喜見疫情持續回落，預計下月有望如期進行第二階段放寬社交距離 措施，航班熔斷機制亦會適當放寬，並預告下月再多9間隔離酒店改為檢疫酒店，提供3000多間房供抵港人士入住。

文匯報報導，林鄭月娥昨晨於行政會議召開前會見傳媒時表示，5月會有一些重要的決定，包括第二階段放寬社交距離措施，以及中學恢復面授課堂。而上周已公布了容許非香港居民由下月1日起乘搭飛機來到香港，「熔斷機制」觸發門檻由原本3名乘客確診即禁飛，調高至5名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。

她表示，待疫情穩控後，「外防輸入」措施可逐步放寬，「將立竿見影地看到香港國際機場回復昔日的熱鬧，亦可吸引更多航班和旅客利用香港的入境或轉機服務。」因應即將有更多人士抵港，特區政府將重新檢視檢疫酒店的數量，早前已先後將約20間本來用作隔離設施的酒店轉為檢疫酒店，並擬在下月再將另外9間酒店轉為檢疫酒店，涉及3,000多個房間，讓抵港者入住。她說：「完成這些工作後，作為隔離設施的酒店已所剩無幾，因早前已將部分酒店交予社會福利署和醫管局作閉環管理，供其員工入住。」

她透露，現時共在7幅土地上建有中央援建社區隔離設施，為了成本效益，會集中只使用當中兩三個設施，暫不開放的設施會處於備用狀態，以確保若不幸出現第六波疫情，香港有能力應對。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會上，被問及疫情大幅回落，中心會否重啟個案追蹤工作。她表示，目前衞生防護中心的個案調查工作仍集中在安老、傷健院舍及學校，因為這類場所較為高危，需密切關注有否爆發。她強調，雖然現時日增確診人數降至300多宗，但相對第一至四波疫情最高峰百多宗個案，仍然屬於高水平。

也有記者問及疫情回落，會否取消「疫苗通行證」？張竹君則指，短期內不見有廢除「疫苗通行證」的需要性，因為食肆屬「高危場所」，「大家都無戴口罩，打完針再進入這些場所才會安全。」