出價未達底價 香港首幅限呎住宅地流標

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 私樓一直供不應求，發展商對住宅地需求殷切，香港政府今次推出首幅引入限呎要求的屯門住宅地，收到五大發展商標書，但出價均未能達到港府所定底價，「被迫」流標收場。有專家認為，主要是經濟環境影響發展商出價，跟地皮加入最細單位面積條款無關。

大公報報導，香港發展局表示，雖然這次未能成功招標，但港府會繼續將最低單位面積要求落實於所有港府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目等，以改善市民的居住空間。

港府為逐步杜絕納米樓供應，決定在出售地皮內加入最細單位面積280方呎的限呎條款，屯門青山公路大欖段住宅地便是首幅加入限呎要求的賣地項目。由於發展規模大，可建樓面逾130萬方呎，預計可提供約2200個住宅單位，市場一般預計地皮估值達72億至85億元，即每方呎樓面地價約5500至6500元。

由於該地總投資 額高，有能力發展的財團屈指可數，而今次入標地皮的正是香港可數的實力雄厚發展商，分別是長實、新鴻基地產、恒基地產、嘉華國際及信和置業。但地政總署昨日公布，屯門住宅地的地價標金未達港府所定底價，故此不接納收到的五份標書，是約三年半以來首度再有住宅官地流標。

發展局發言人指出，雖然這次未能成功招標，但港府會繼續將最低單位面積要求落實於所有港府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。

對於流標原因，發展局發言人表示，不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。港府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求，不會因個別土地的招標結果或某個時期的經濟情況而受影響，並會考 慮在適當時候重新出售該用地。