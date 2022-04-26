「保就業」惠及174萬港人 當局加罰則防雇主反口

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 「2022保就業 」計畫細節出爐，受第五波疫情 影響的行業，特別是中小型企業以及合資格的自雇人士29日起可以提出申請，最快下月初獲得工資補貼。

文匯報報導，新一輪「保就業」計畫的補貼額分為三個組別，雇主每聘用一名月入8000元或以上的雇員，可領取8000元全額工資資助；月入3000元或以上但少於8000元的兼職雇員，可領取4000元半額資助，以及月入少於3000元的65歲或以上雇員，同樣可領取4000元半額資助。

「2020保就業」計畫下，企業並無遵守聘請承諾須退還補貼另加罰款，目前仍有約860間企業未繳清7700萬元（港幣，下同，約981萬美元）的款項。「2022保就業」的罰則有所提高，若在補貼期間任何一個月未能完全履行上述承諾，除須退回相關的工資補貼外，另須額外繳交退回工資補貼的10%作為罰款。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，只要不屬特區政府、法定機構等「剔除名單」內的雇主均合資格申請，但必須於去年底前已有強積金供款紀錄、不涉清盤程序或處於不活動狀態，以及沒有未繳清的「2020保就業」計畫退款或罰款。