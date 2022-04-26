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打造「動態清零」 港拒絕成孤島

香港新聞組／香港26日電
香港疫情兩周前開始好轉，港府急不及待放寬海外人士赴港。圖為銅鑼灣街上人來人往。(中新社)
香港疫情兩周前開始好轉，港府急不及待放寬海外人士赴港。圖為銅鑼灣街上人來人往。(中新社)

香港疫情趨緩，港人強烈希望香港不再成為抗疫孤島，當局也顯然順應民意，放寬海外人士赴港。

中央社報導，疫情肆虐香港兩年來，港府的抗疫步伐一向緊跟內地，堅持「動態清零」，方向是外防輸入，內防擴散。但疫情兩周前開始好轉後，港府卻迫不及待放寬海外人士赴港，包括首先取消禁飛令，又決定於5月1日起恢復讓海外人士搭機赴港，而此前當局一直禁止非香港居民入境。

雖然有意赴港的海外人士要接受一套嚴格的防疫措施，但這項放寬政策基本上還是受到商界歡迎的，期望此舉可以恢復香港對外聯絡。

最近兩周來，香港社會出現先與海外恢復往來的強烈願望，而港府似乎也有這種感受，特首林鄭月娥早前先是說「感受到港人對抗疫失去耐性」，接著預告取消對外的禁飛令，以及重新允許海外人士赴港，理由是「回應須回港香港居民和相關業界的強烈訴求」。

對於港府近期採取的連串放寬措施，有人說是「與病毒共存」，有人說是「躺平」。但客觀上，港府仍然堅持「動態清零」，持續圍封有問題的大樓，以及嚴查污水，以找出可能存在的疫廈。

有一種較合理的說法是，香港歷經第五波疫情，估計有超過400萬人染疫，加上接種首劑疫苗人數已超過90%，已有一定群體免疫力，是時候用另一種方式處理疫情，而港府也似乎找到治疫新方向，於是一方面繼續強調「動態清零」，另一方面放寬限制。

香港電台昨天引述旅遊界立法會議員姚柏良說，相關放寬安排暫時對旅遊界幫助不大，但對外界是好的訊號。

報導又引述廠商會會長史立德說，新的入境防控安排對商界有幫助，尤其對在港工作的海外雇員，或外國公司駐港雇員，受惠行業包括金融、創科及資訊科技等。

他更建議政府進一步有條件對外開放，先行與外國及澳門通關，創造一個有香港特色的「動態清零」，讓內地城巿參照試行。

香港 疫情 澳門

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