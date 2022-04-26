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港佔中發起人戴耀廷違選舉條例 認罪候判

香港新聞組／香港26日電
香港「佔中」運動發起人戴耀廷在法院承認4項違反涉及選舉開支的非法行為。圖為戴耀廷之前被押解出庭圖片。（中通社資料照片）
香港「佔中」運動發起人戴耀廷在法院承認4項違反涉及選舉開支的非法行為。圖為戴耀廷之前被押解出庭圖片。（中通社資料照片）

香港「佔中」運動發起人戴耀廷昨天在法院承認4項違反涉及選舉開支的非法行為，預定下月24日判刑。

戴耀廷是前香港大學法律學系副教授，2016年立法會選舉期間宣傳「雷動計畫」，他與另外兩人在報章刊登選舉廣告，費用超過25.3萬元（港幣，下同，約3.22萬美元），違反選舉條例相關規定。

同案被告還有「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正。

控罪指出，2016年立法會選舉時，三人並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，卻透過一家公司在報章刊登6則廣告，招致選舉開支超過25萬元。

代表戴耀廷的大律師石書銘求情時指出，泛民和建制派別過去在區議會直選得票為六比四，但在立法會比例代表制下，泛民只得四成議席，並不協調，雷動計畫的目標是通過策略性投票，更清晰反映實際民意。他說廣告沒提到候選人名字，選民並不是在所屬選區外投票或種票，本質上不屬選舉舞弊。法官郭啟安表示，看不到控方針對計畫提出檢控，表示本案不是政治檢控，並要求控方澄清。控方同意稱，只純粹控告被告招致選舉開支。

石書銘續說，被告戴耀廷僅是助選角色，不涉私人利益、賄選和欺詐，沒導致補選或選舉呈請；計畫開宗明義，眾籌開支公開透明，而且案件構成不必要的延誤。

戴耀廷在庭上承認4項「在選舉中作出招致選舉開支」的非法行為罪，押後至下月24日判刑；葉劍青及石守正同意案情，獲控方不提證供起訴，每項控罪以1萬元交保，守行為12個月。

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