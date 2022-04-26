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香港外國記者會憂誤觸法網 人權新聞獎喊停

香港新聞組／香港26日電
香港外國記者會宣布暫停舉辦今年人權新聞獎。(Getty Images)
香港外國記者會宣布暫停舉辦今年人權新聞獎。(Getty Images)

主辦人權新聞獎的香港外國記者會（FCC），25日突發布公告，以「不想誤墮法網」為由，宣布暫停頒發（suspend）今年人權新聞獎，並無提及日後會否續辦。

FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）表示，由於過去兩年港記者一直在新「紅線」下工作，對於什麼是允許或不允許，存在很大的不確定性。他指因該會不希望在無意中觸犯法律，故決定暫停頒獎。

綜合媒體報導，頒獎典禮原預定5月初舉行，公告公布後，即有委員在其Twitter表示已辭去FCC職務，包括美國華盛頓郵報東南亞及香港分社社長Shibani Mahtani及美國大西洋、華盛頓郵報等特約作家Timothy McLaughlin。

據悉，人權新聞獎已完成評審，原定於下月3日「世界新聞自由日」公布得獎名單，「立場」得獎報導包括「智慧監獄」報導，及有關支聯會和民主派初選案報導；「智慧監獄」報導曾被保安局長鄧炳強點名批評妖魔化執法部門。

瑞凱德表示，香港新聞工作者過去兩年在新「紅線」下工作，當中仍有大量不清之處，會方不想誤墮法網，所以決定暫停舉辦。他表示，FCC將繼續在港推廣新聞自由，瑞凱德並稱，這是非常困難的決定，並再次對參與者、評委及工作人員表達謝意及歉意。

人權新聞獎1995年起舉辦，原先由國際特赦組織與FCC、記協聯合舉辦，旨在提高大眾對基本人權的尊重，迄今已舉行25屆。

另據法廣網報導，雖然香港新聞自由被有些人形容勢危，但唯一特首候選人李家超表示，新聞自由一直存在，「不需要用捍衛兩個字」，他更拒絕在「競選」階段與香港惟一的記者工會會晤。

自2012年起，兩屆特首選舉共六名候選人都曾簽署香港記者協會的「新聞自由約章」，承諾當選後定當捍衛新聞自由。李家超24日被問及會否捍衛新聞自由時表示，新聞自由一直存在，「不需要用捍衛這個字眼。」並重申新聞自由受「基本法」保障，港府非常強調，但新聞自由必須符合法律原則，因為香港是法治之區，任何人的行為及活動必須受法律規限。

香港 監獄 華盛頓郵報

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