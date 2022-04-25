香港特首唯一候選人李家超本周公布政綱 涉及4範疇

香港特首候選人李家超24日探訪油麻地基層住戶，沿路有商戶及市民向他豎起大拇指支持。 （中新社）

接近香港 特首選舉團隊的消息人士稱，香港特首唯一候選人李家超政綱草擬工作已近完成，預計本周後期公開，初步計畫在30日晚出席各電子傳媒舉行的論壇，回應市民提問。李家超的政綱主要涉及四大範疇，包括「提升港府管治能力」 、「安居」、「提升香港國際競爭力」及「關懷社會」，以提出原則及遠景為主，料較少具體工作承諾；此外，政綱也會提及國家安全的重要，盡快就基本法第23條立法。

明報報導，李家超近日減少公開活動，專注草擬政綱，電子傳媒今日開會敲定論壇細節，會現場直播，惟因疫情 關係，不設現場觀眾提問，大會將委託民調機構協助抽樣，邀請市民錄影向候選人提問。

據報導，接近選舉團隊的消息人士形容，李家超的政綱相對精簡，未必會鉅細無遺地道出各項具體工作指標，例如公屋建屋數量。一如李家超及團隊近日說，政綱會傾向原則性及綱領，主要有四範疇。首先，李家超會講述提升港府管治能力的策略，包括改變港府管治文化，並會在問責團隊中增設副司長；增加副局長及政治助理數目。

報導稱，在「安居」問題上，他會提出加快市民上公屋的程序，團隊正研究提出設立專責統籌組處理建樓及加快市民編配公屋流程。特首林鄭月娥 早前提出《北部都會區發展策略》，據知李家超都擬在政綱收納該項土地策略。

報導指出，李的政綱會重申發展國際金融中心、推動科技、推動文化之都的方案。

報導說，社福界立法會議員狄志遠認為，李家超月底才公布政綱，距離投票日5月8日只有一個多星期，社會無足夠時間討論。他指如部分政策範疇的政綱已完成，可於這兩天先公布。實政圓桌議員田北辰認為，李家超政綱應交代香港持續發展的大方向，「具體的工作，如果這麼短時間逼出來我會更驚，為交功課而交。有些事務他不熟悉，寫細節方案出來問題更大」。

另據港媒引述消息指，有關未來房屋供應的土地及規畫政策將是重點之一，李家超將會提出共同推展北部都會區及明日大嶼兩項大型發展計畫。