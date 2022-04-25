港專家指防疫不用清零：逾半港人染疫 已築免疫屏障

24日星期日不少香港市民趁著疫情緩和，前往港島炮台山東岸公園舒緩身心。（中通社資料照片）

香港 大學醫學 院內科臨床教授孔繁毅說，指香港防疫不用「清零」，香港感染人數已逾400萬，相信已築起免疫屏障，未來一年再爆發新一波疫情機會很小，港府可考慮提早在兩星期後，放寬至第二階段社交距離措施。統計顯示，香港9000名確診死亡人士，其中9成5為60歲以上長者。此外，澳門 放寬廣東入境檢疫首周末，旅客量回升。

以香港人口740餘萬，依孔的說法，感染人數已逾人口半數。而港府第二階段的社交距離措施，主要指在疫情許可的情況下，容許身處郊外公園或在戶外進行劇烈運動的市民不佩戴口罩。

他認為，香港現時確診病例趨勢是每天減少50例確診，兩、三星期後的單日確診數可能低過3位數，除非有新的變種病毒在社區出現。即使社交距離措施可提早放寬，市民需要接種第3針新冠疫苗，以提高整體抗體水平，海外旅客入境的打針要求，應與社區看齊，即到5月底才需要打齊3針。

孔繁毅又說，現時香港的防疫政策不應再集中在「清零」，反而應將重點放在穩控，即減少重症及死亡病例，認為現時再做全民強檢的成本效益極低，最終能夠做到的最多只是清零幾天。

在第五波疫情下，香港確診死亡超過9000名，香港內科醫學院統計顯示，其中9成5為60歲以上長者，未接種新冠疫苗者則占7成。

香港仍有約35萬60歲以上人士未接種疫苗，香港內科醫學院稱，他們較已接種的同齡人士死亡風險高21.3倍，他們染疫後，肺功能會受到重創，長者較易出現俗稱「長新冠」的後遺症，包括胃口不好、疲倦、體重減輕，每5名長者，就有1人出院30天內要再入院。

澳門放寬廣東入境檢疫措施實施的首個周五（22日）及周六（23日），訪澳旅客平均超過2.2萬人次，旅客數量穩步回升。（中通社資料照片）

香港新聞組／香港25日電

文匯報報導，澳門自4月20日放寬廣東入境檢疫措施，澳門旅遊局24日公布，有關措施實施的首個周五（22日）及周六（23日），訪澳旅客日均超過2.2萬人次，日均旅客人次上升逾15%，呈穩步回升態勢。

另據香港01報導，澳門24日再放寬與廣東的通關措施，自25日零時起，由廣東省經珠澳口岸或水路入境澳門，須持採樣日後72小時內（原為48小時）核酸檢測陰性證明。離境前往廣東的人士維持須出示7天內核酸檢測陰性證明的要求。