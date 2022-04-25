我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

港專家指防疫不用清零：逾半港人染疫 已築免疫屏障

香港特派員李春／香港25日電
24日星期日不少香港市民趁著疫情緩和，前往港島炮台山東岸公園舒緩身心。（中通社資料照片）
24日星期日不少香港市民趁著疫情緩和，前往港島炮台山東岸公園舒緩身心。（中通社資料照片）

香港大學醫學院內科臨床教授孔繁毅說，指香港防疫不用「清零」，香港感染人數已逾400萬，相信已築起免疫屏障，未來一年再爆發新一波疫情機會很小，港府可考慮提早在兩星期後，放寬至第二階段社交距離措施。統計顯示，香港9000名確診死亡人士，其中9成5為60歲以上長者。此外，澳門放寬廣東入境檢疫首周末，旅客量回升。

以香港人口740餘萬，依孔的說法，感染人數已逾人口半數。而港府第二階段的社交距離措施，主要指在疫情許可的情況下，容許身處郊外公園或在戶外進行劇烈運動的市民不佩戴口罩。

他認為，香港現時確診病例趨勢是每天減少50例確診，兩、三星期後的單日確診數可能低過3位數，除非有新的變種病毒在社區出現。即使社交距離措施可提早放寬，市民需要接種第3針新冠疫苗，以提高整體抗體水平，海外旅客入境的打針要求，應與社區看齊，即到5月底才需要打齊3針。

孔繁毅又說，現時香港的防疫政策不應再集中在「清零」，反而應將重點放在穩控，即減少重症及死亡病例，認為現時再做全民強檢的成本效益極低，最終能夠做到的最多只是清零幾天。

在第五波疫情下，香港確診死亡超過9000名，香港內科醫學院統計顯示，其中9成5為60歲以上長者，未接種新冠疫苗者則占7成。

香港仍有約35萬60歲以上人士未接種疫苗，香港內科醫學院稱，他們較已接種的同齡人士死亡風險高21.3倍，他們染疫後，肺功能會受到重創，長者較易出現俗稱「長新冠」的後遺症，包括胃口不好、疲倦、體重減輕，每5名長者，就有1人出院30天內要再入院。

澳門放寬廣東入境檢疫措施實施的首個周五（22日）及周六（23日），訪澳旅客平均超...
澳門放寬廣東入境檢疫措施實施的首個周五（22日）及周六（23日），訪澳旅客平均超過2.2萬人次，旅客數量穩步回升。（中通社資料照片）

香港新聞組／香港25日電

文匯報報導，澳門自4月20日放寬廣東入境檢疫措施，澳門旅遊局24日公布，有關措施實施的首個周五（22日）及周六（23日），訪澳旅客日均超過2.2萬人次，日均旅客人次上升逾15%，呈穩步回升態勢。

另據香港01報導，澳門24日再放寬與廣東的通關措施，自25日零時起，由廣東省經珠澳口岸或水路入境澳門，須持採樣日後72小時內（原為48小時）核酸檢測陰性證明。離境前往廣東的人士維持須出示7天內核酸檢測陰性證明的要求。

香港 澳門 醫學

上一則

抱怨隔離酒店不正常 青海女翻窗墜樓死亡

下一則

中加強打擊網路暴力 點名微博、抖音 「新聞到彈幕」都要查

延伸閱讀

台媒體人周玉寇染疫6天後...自揭「根本沒有確診」

台媒體人周玉寇染疫6天後...自揭「根本沒有確診」
田啟文憂香港電影票房… 周星馳「美人魚2」今年不上映

田啟文憂香港電影票房… 周星馳「美人魚2」今年不上映
旅客准入境 香港檢疫酒店爆滿 航班也一位難求

旅客准入境 香港檢疫酒店爆滿 航班也一位難求
防疫鬆綁 香港新盤熱賣 專家：本季料現小陽春

防疫鬆綁 香港新盤熱賣 專家：本季料現小陽春

熱門新聞

神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手