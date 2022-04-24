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香港華富商場研議保育 明華大廈保留通花牆、鐵信箱

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

現時不少舊式公共屋邨樓齡逾40年，呈現老化問題，重建壓力增，引起保育關注。房協宣布推出計畫，為5條重建屋邨作系統社區紀錄，保留並重現建築特色和舊物，明華大廈率先實行，留下如通花牆、鐵信箱等。

明報報導，港大建築學院客席副教授衞翠芷建議，房委會應有系統研究每個重建項目的保育方案，舉例可考慮保留即將重建的華富邨的部分商場或停車場，彰顯「小社區」價值。房署回覆稱，正與古蹟辦協調保育華富一邨商場。

據報導，屋邨老化嚴重，房委會2018年起啟動勘察71個滿40年樓齡屋邨，涉逾27萬個公屋單位，目標2032年完成。房委會2013年研究22條屋邨重建潛力，現時推行了當中白田邨、美東邨及華富邨的重建計畫，另研究重建西環邨及馬頭圍邨。房協亦正進行明華大廈、觀塘花園大廈和漁光村重建計畫。

報導稱，為傳承保育重建屋邨，房協推出「歷史文化傳承計畫」，包括社區記錄、重現舊屋邨的特色物品和展覽導賞，並率先在今年展開第二期重建的明華大廈實行。計畫分3個階段，重建前會分析大廈建築特色，透過文獻及舊刊物了解居民生活及社區變化等，並保留大廈揭幕紀念碑、麻石牆和通花牆等10多項特色物件，重建期間舉辦口述歷史等社區參與活動，重建後在屋邨重現保留的物品，並設展覽空間展出舊生活用品等。房協表示，漁光村、真善美邨、健康邨第3期等共5條重建屋邨會納入計畫。

報導引述建築文物保育師張家榮表示，香港歷史建築評級制度偏重建築美學，但公共屋邨的保育價值在於社會價值，古諮會亦未能為委員提供整全的建築歷史背景，令屋邨價值更易遭忽略而拆卸。

報導指出，明華大廈重建計畫曾被城規會要求保留一座大廈，房協反建議設立保育公園展示集體回憶，惟最終方案不見保育公園，而舊物則在展覽空間展出。

古蹟 香港

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