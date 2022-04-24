「默站現場也算參與」 香港灣仔暴動11人罪成

2019年反《禁止蒙面規例》非法遊行演變成暴動，11名涉案者被裁定暴動罪成。圖為過去的衝突示威中，不少示威者均蒙面掩飾身分。（中通社資料照片）

2019年禁蒙面法10月5日生效，次日有網友發起「反極權反緊急法大遊行 」，警方在灣仔拘捕26人，其中11名男女包括5名學生昨在區院被裁定暴動罪成。當中7人被指違反禁蒙面法，一名男售貨員另涉管有攻擊性武器罪，即一支雷射筆均罪成。

明報報導，法官稱11名被告當時佩備防毒面罩和索帶等物品，並於警方推進後當場被捕，根據終院就暴動上訴判決，裁定他們蓄意裝備到場示威，藉現身鼓勵他人暴動，即使他們在場不作一聲，或沒做出破壞社會安寧的行為，也是參與了暴動，須負上刑責。

案件押後至5月7日判刑，以待索取報告，其間被告須還押。

據報導，11名被告介乎18至32歲，依次為仇銘芝、梁耀文、黎樂恆、何高僑、梁偉楓、林永聰、張鳳嬌、岑朗賢、蘇朗豪、余雪菁及梁思婷，同被控於2019年10月6日暴動。第2、4、6至8、10及11被告另被控在身處非法集結時使用蒙面物品罪；第9被告則涉在公眾地方管有攻擊性武器罪。

報導稱，法官應辯方要求，先為未年滿21歲的3名被告岑朗賢、林永聰和余雪菁索取教導所報告，另為曾接受手術 的梁思婷索取背景及醫療報告，全部被告還押候判。

報導指出，法官逐一分析被告佩戴及攜有的物品，包括防毒面罩、護目鏡、頭盔、索帶和生理鹽水等，認為是屬於暴動者的裝備，一般人平常不會隨身攜帶，而被告未能證明有相關需要。法官又提到，梁耀文被搜出水槍和通渠水，認為他打算把通渠水注入水槍傷人和破壞。

報導說，法官續稱，案發現場動亂多時，被告不是剛剛或有理由到場，推論他們撤離時因人多擠迫而墮後，未能及時離開，並遭制伏。基於案情及終院判決，法官裁定各被告蓄意裝備自己，到場參與示威，他們明知並選擇成為暴動人群一分子，意圖藉現身而壯大聲威，以示鼓勵，並非湊巧路過或旁觀。