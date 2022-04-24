香港記協解散？ 特別大會無共識 會員倡應顧執委安危

香港記協特別會員大會23日討論未來方向。圖為記協成員2009年在中聯辦外抗議。（路透資料照片）

香港 非建制派組織紛紛解散，香港記者協會也開會討論前途，昨天下午歷時三小時討論後，雖有人提「解散」，但未有結論，留待繼續討論。有與會會員事後表示為何不早一步下定決心解散？應顧及執委安危，不希望再看到有人被捕。

香港記者協會昨天召開網上特別會員大會，其中一項議程是討論「需否修改會章以配合未來方向」。這次網上特別會員大會，有90名會員出席，歷時超過三小時會議中有20人發言，氣氛活躍。

香港記協主席陳朗昇會後說，會議處理重新委任一名核數師，負責周年財務報表；以及討論記協未來方向，他無意引述會員發表的相關意見，但承認會上有人提「解散」字句，現階段難言會是選項，香港記協在可見將來會繼續運作。他說執委會已聽到不同意見，下個月底前會繼續蒐集會員書面意見，包括對修改解散門檻的看法，會考 慮是否在6月全年會員大會上詢問會員。

至於屆時會否競逐連任主席，陳朗昇回覆查詢稱會慎重考慮，視家人意見和記協前景再打算。

香港記協按例將於6月換屆，記協早前向會員發通告，表示執委會正就社會和政治環境變化，探討記協的未來去向；通告亦附有連結，就是否同意修改會章有關解散的部分，徵詢意見。

根據香港記協會章，記協必須在全體有表決權會員不少於六分之五下，以不記名投票 表決同意，才可解散。一旦解散，香港記協所有經清還債項後的剩餘資產，會平均分給所有有表決權會員。

香港新聞組／香港24日電

明報報導，記協在2019年反修例事件，高峰期有約800名會員，近月回落至少於500人。

據報導，有與會會員事後表示，明白記協的重要，但要顧及執委安危，與其等待當局採取行動，反問為何不早一步下定決心解散，做好「善終」工作。她又說，有執委不希望數十年的基業斷送在自己手中，但不能忽略他們承受的壓力，即使會員願意支持執委，自己不希望再看到有人被捕，而且執委的家人都要承受這份壓力。