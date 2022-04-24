我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

香港記協解散？ 特別大會無共識 會員倡應顧執委安危

香港特派員李春／香港24日電
香港記協特別會員大會23日討論未來方向。圖為記協成員2009年在中聯辦外抗議。（路透資料照片）
香港記協特別會員大會23日討論未來方向。圖為記協成員2009年在中聯辦外抗議。（路透資料照片）

香港非建制派組織紛紛解散，香港記者協會也開會討論前途，昨天下午歷時三小時討論後，雖有人提「解散」，但未有結論，留待繼續討論。有與會會員事後表示為何不早一步下定決心解散？應顧及執委安危，不希望再看到有人被捕。

香港記者協會昨天召開網上特別會員大會，其中一項議程是討論「需否修改會章以配合未來方向」。這次網上特別會員大會，有90名會員出席，歷時超過三小時會議中有20人發言，氣氛活躍。

香港記協主席陳朗昇會後說，會議處理重新委任一名核數師，負責周年財務報表；以及討論記協未來方向，他無意引述會員發表的相關意見，但承認會上有人提「解散」字句，現階段難言會是選項，香港記協在可見將來會繼續運作。他說執委會已聽到不同意見，下個月底前會繼續蒐集會員書面意見，包括對修改解散門檻的看法，會考慮是否在6月全年會員大會上詢問會員。

至於屆時會否競逐連任主席，陳朗昇回覆查詢稱會慎重考慮，視家人意見和記協前景再打算。

香港記協按例將於6月換屆，記協早前向會員發通告，表示執委會正就社會和政治環境變化，探討記協的未來去向；通告亦附有連結，就是否同意修改會章有關解散的部分，徵詢意見。

根據香港記協會章，記協必須在全體有表決權會員不少於六分之五下，以不記名投票表決同意，才可解散。一旦解散，香港記協所有經清還債項後的剩餘資產，會平均分給所有有表決權會員。

香港新聞組／香港24日電

明報報導，記協在2019年反修例事件，高峰期有約800名會員，近月回落至少於500人。

據報導，有與會會員事後表示，明白記協的重要，但要顧及執委安危，與其等待當局採取行動，反問為何不早一步下定決心解散，做好「善終」工作。她又說，有執委不希望數十年的基業斷送在自己手中，但不能忽略他們承受的壓力，即使會員願意支持執委，自己不希望再看到有人被捕，而且執委的家人都要承受這份壓力。

香港 投票 會考

上一則

捲款千萬藏深山兩年…逃犯自首 竟是因為「防疫嚴無處躲」

下一則

上海封城「四月之聲」短片被封殺 胡錫進：政府邊刪帖邊改進

延伸閱讀

港首季經濟低迷 港大料年跌2.9% 上月通膨1.7%略低預期

港首季經濟低迷 港大料年跌2.9% 上月通膨1.7%略低預期
美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會盛大舉行 創會主席伍兆定：竭力為鄉親搭建溝通橋樑

美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會盛大舉行 創會主席伍兆定：竭力為鄉親搭建溝通橋樑
悅滿樓傾情推薦高檔香港美味 絕對香港，純正粵菜

悅滿樓傾情推薦高檔香港美味 絕對香港，純正粵菜
香港微解封 中國官媒：「與病毒共存」疫情將全面失控

香港微解封 中國官媒：「與病毒共存」疫情將全面失控

熱門新聞

神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難