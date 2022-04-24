防疫鬆綁 香港新盤熱賣 專家：本季料現小陽春

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

第五波疫情 以來最大型新盤上架，啟德MONACO MARINE以價單形式發售306伙，最終賣出接近80%（238伙）。發展商對後市信心十足，預告加價加推。有專家認為，疫情緩和等因素利好樓市，加上一手新盤推動，料第二季樓市出現「小陽春」機會大。

大公報報導，但也有專家提醒，置業人士需要保持審慎；是次銷情熱鬧，與累積購買力一下子釋放有關，但須警惕市場風險，例如美國加快加息收水損害環球經濟等不利因素。

新盤市場冰封三個月，隨著香港 疫情回穩，以及逐步放寬社交限制措施，發展商紛紛重新出擊。MONACO MARINE首輪開賣獲大手客掃貨，會德豐常務董事黃光耀表示，A組有逾1000個籌號，出席率高達9成，相信安排在酒店房間內揀樓，有助提升出席率。共有4組大手買家購買2伙，共售出8伙，涉資近1.19億港元（約1521萬美元）。其中一組最大手買家斥資約3167萬元購2伙3房加儲物房單位。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情緩和，交投即時反彈，發展商是次開價亦有順應市場，定價克制有折扣，除了吸引用家，亦吸引投資收租客入市，全因啟德已踏入收成期，鍾情其整體發展概念，體育園亦即將落成。

另據文匯報報導，今年年初受到第五波疫情影響，新盤銷售一直受阻，但隨u著港府逐步放寬防疫措施，多個發展商隨即推盤，新盤市場急速升溫。有測量師認為，「波叔PLAN」（財政司長陳茂波發表財政預算案，宣布修訂香港按證保險 有限公司的按揭保險計畫樓價上限）、疫情緩和等因素利好樓市，加上一手新盤推動，料第二季樓市出現「小陽春」機會大。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，今季能夠出現「小陽春」，最主要視乎成交量，不過由於第一季成交量低，在低基數效應下，第二季的成交量會比第一季高很多。

他指，今年首季由於新盤銷售受疫情凍結，第一季的一手成交只有大約1700宗左右，不過目前新盤銷售恢復，估計第二季約有5000多宗一手成交，料今年上半年一手成交合共有約7300宗。而樓價方面則未必大幅回升，估計要到第三季才可能追回首季的樓價跌幅，並維持全年樓價上升0%至3%的預測。