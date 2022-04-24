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旅客准入境 香港檢疫酒店爆滿 航班也一位難求

香港新聞組／香港24日電
港府於日前宣布由下月起容許非香港居民從海外地區入境香港，及適度調整個別航線「熔斷機制」，吸引不少港人計畫回港，令檢疫酒店需求激增。（中通社資料照片）
港府於日前宣布由下月起容許非香港居民從海外地區入境香港，及適度調整個別航線「熔斷機制」，吸引不少港人計畫回港，令檢疫酒店需求激增。（中通社資料照片）

港府日前宣布由下月起容許非香港居民從海外地區入境香港，及適度調整個別航線「熔斷機制」。措施放寬吸引不少港人計畫回港，令檢疫酒店需求激增。指定檢疫酒店網站顯示，全港44間檢疫酒店，約30間「一房難求」。截至昨午6時，漢莎航空最快5月12日有航班從倫敦返港，4條航線皆只餘3個位。

文匯報報導，香港疫情回穩，昨日新增523宗新冠肺炎個案，其中13宗為輸入個案，餘下510宗是本地感染。

據報導，部分酒店由下月初一直爆滿至6月初，中價房間被預訂一空，每晚索價逾2000港元（約255.6美元）的貴價房間也搶手起來。有商會及旅遊業界人士均建議，港府應檢視酒店供應量，及考慮允許港人回港時可以居家隔離。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會上指出，自本月1日起取消九國禁飛令後，確診比率卻減少，由之前的約3%下跌至約1%。

他強調，香港仍會要求旅客持陰性證明才能登機，之後再於檢疫酒店隔離7天，可防止個案流入社區。同時，檢疫酒店數目受控制，防止大量旅客同時抵港，確保香港的醫療系統不被拖垮。

在熔斷機制放寬和暑假臨近的情況下，不少外地港人、留學生或公幹人士都計畫來港，令檢疫酒店需求激增。根據港府指定檢疫酒店網站顯示，在全港44間檢疫酒店中，約30間於下月的房間供應緊張。

報導稱，位於西營盤的一間檢疫酒店職員表示所有每晚房價1000港元（約127.8美元）以下的房間已被人預訂，一直爆滿至下月底；目前只餘一間每晚房價1300元的海景房仍未被人預訂。

另一間位於上環的檢疫酒店，房價千元以下的房間由本月至下月一直爆滿，職員表示，最快6月十幾號才有一間房放出。四、五星級酒店也湧現搶訂潮，銅鑼灣一間四星級酒店，每晚索價逾2000港元的房間下月只有一間空出兩天。

此外，明報報導，航班方面，截至昨午6時，國泰航空網站顯示最快5月15日有航班從倫敦返港，須轉機一次，票價約6000港元（約767美元）。漢莎航空網站顯示，最快5月12日有航班從倫敦返港，有4條航線可選，均須轉機兩次，4條航線皆只餘3個位，最低票價7500港元（約958.7美元）。

香港 航線 房價

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