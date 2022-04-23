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港再鬆綁 5月開放旅客入境 航線熔斷同步降門檻

香港新聞組／香港23日電
港府5月起放寬外防輸入措施，包括容許非港人從海外到香港，遵守和港人返港一樣的限制，包括完成疫苗接種、在酒店檢疫最少七天等。（中新社資料照片）
港府5月起放寬外防輸入措施，包括容許非港人從海外到香港，遵守和港人返港一樣的限制，包括完成疫苗接種、在酒店檢疫最少七天等。（中新社資料照片）

由於新冠疫情好轉，港府昨天宣布5月1日起放寬部分入境措施，包括取消實施逾兩年的非港人入境禁令，並同步調整航班的「熔斷機制」。商界對新安排感高興；國際航空運輸協會認為，亞太區不少地方都已放寬至已打針旅客免檢疫，港府需進一步放寬，以維持國際航空樞紐地位。

港府表示，4月1日撤銷9個海外地區禁飛令後，每日抵港人數由1至3月平均每日少於300，增至4月以來平均每日約1200，但輸入染疫個案比例由1至3月的3%跌至4月以來的1%，考慮到社會經濟需要等，在風險可控的前提下，決定自5月1日起，容許過去14天曾在海外地區停留的非香港居民登機赴港。

赴港的海外旅客需要符合防疫要求，包括完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果及預訂指定檢疫酒店；他們抵港後要接受檢疫，並由指定車輛轉送指定檢疫酒店接受強制檢疫等。

在「熔斷機制」方面，港府原先實施嚴格的禁飛限制，一旦航班有3名以上旅客被檢測到病毒，相關航線就要停飛7天。港府昨天宣布，自5月1日起，同一抵港航班有5名以上乘客或全機乘客總數的5%以上乘客確診，才會禁止相關航線赴港，且禁飛日期調降至5天。

香港當局放寬以上限制，顯然是回應航空業界的強烈要求。

明報報導，商界對新安排感高興，認為是踏出與國際重新接軌的重要一步，有助商界挽留人才。

據報導，機管局歡迎調整措施，認為是適當回應航空交通需求，會為預計增加的航班及旅客做好準備。國泰稱會逐步恢復更多航班。英航稱，因疫情持續影響世界部分地區，正實行減少而可變的時間表。維珍航空稱，倫敦往香港的航班9月起才恢復。

報導稱，商界則對放寬入境限制反應正面。李家超競選主席團成員、蘭桂坊集團主席盛智文稱非常高興，認為香港與外界已隔絕多時，現決定要重新與國際接軌，新安排有助銀行業和國際企業挽留人才，相信亦令這些公司撤出香港的意欲減低，但因仍有檢疫要求，估計短期對旅客吸引力不大。

香港 檢測 疫情

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