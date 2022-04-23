港首季經濟低迷 港大料年跌2.9% 上月通膨1.7%略低預期

港大預測今季經濟有望止跌回升，圖為香港迪士尼樂園21日重開。（歐新社）

香港 大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻宏觀經濟預測指出，在新冠疫情 下，社交距離措施收緊，打擊香港經濟增長，嚴重削弱消費意欲，預計香港今年第一季實質GDP按年下跌2.9%，反映疫情帶來的負面影響。

信報報導，報告表示，受內地疫情發展不確定因素影響，估計香港經濟增長溫和，預期第二季的實質GDP增長0.9%；雖然面對疫情及俄烏戰事等挑戰，報告推算香港經濟今年全年仍有1.6%至2.6%的溫和增長。

失業情況方面，港大稱，香港失業率由去年第四季的3.9%，升至今年第一季的5%，隨着疫情防控措施陸續放寬，失業率預計於第二季下降至4.4%。

至於其他經濟活動情況，港大預測，在今年首季，私人消費開支和投資 總額的表現最差，將分別按年跌4.8%及8.3%；預料私人消費開支在第二季可升1.8%，但相信投資總額在次季仍錄得4.7%的跌幅。

貿易方面，港大估計香港首季貨物出口將錄得0.3%的按年增長，惟次季將倒退1.4%；預測第一季及第二季貨物進口將分別跌1.2%及2.1%。

另據明報報導，港府統計處公布，3月整體消費物價按年升1.7%，略低過預期的1.8%，但較1月及2月合計的平均升幅1.4%為高。剔除所有港府一次過紓困措施的影響，基本通膨率為1.7%，較1月及2月合計的1.5%為高，主要是由於包括新鮮蔬菜在內的基本食品價格升幅擴大所致。不過，相比2月平均菜價升近四成，上月升幅已放緩至1.5%。