香港黃大仙十一暴動案 8人判囚至少3年

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

2019年十一示威，黃大仙爆發激烈衝突，警方當日拘捕多人。其中12人被指參與暴動，案件經審訊後11人裁定暴動罪成，其中3名被告早前被判刑，餘下2男6女22日於區域法院被判監36個月至39個月。法官判刑時指，涉案人數達上百至千人，更涉及香港 交通樞紐，但對比其他嚴重事件，本案對公眾及交通影響較輕。

香港經濟日報報導，8名被告譚鈞朗（24歲）、楊泳儀（21歲）、卓巧珠（21歲）、鄧茜芸（25歲）、戴珮玲（22歲）、王明佑（23歲）、伍祖儀（25歲）及劉智峰（26歲）同被控一項暴動罪。控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動，經審訊後被裁定罪成。

法官判刑時指，暴動屬嚴重罪行，是次案件中的規模及人數不少，更涉及達上百至千示威者，並涉及香港交通樞紐龍翔道，歷時40分鐘。法官指，本案相對其他嚴重案件，對公眾及交通影響較輕。雖然有人投擲汽油彈，但沒有市民或警員受傷，財物損失僅涉及地面及欄杆損毀。

法官續指，沒有任何證據顯示各被告曾作帶領角色，參與程度低。劉以急救員角色參與暴動，其他人僅參與群組，與警方對抗，可見各被告均以鼓勵形式參與暴動。

法官考慮到各被告的求情理由，接納各人均有良好背景，一時衝動下犯案，和以往良好品格不符，被告並有計畫於日後作進修。法官遂判兩名男被告，即譚、劉判監39個月。法官考慮到餘下6名女被告均是年輕女性，被捕時非全副武裝，推論她們與警方對抗的程度較低，故罪責較低，遂判各女被告監禁3年。

本案另外3名被告鄧有釗（19歲）、方銘（19歲）及郭晞桐（20歲）早前經審訊後，均被判入教導所。

另據明報報導，綜合辯方和李官在庭上引述求情，戴珮玲在知專設計學院修讀時裝文憑，七旬父親任職清潔，患抑鬱症的母親因清貧未能求醫，戴珮玲望可盡快刑滿後工作養家。急救員劉智峰父母離異，母親患嚴重腎病；劉智峰服務聖約翰救傷隊至少四年，案發時只想幫助別人，示威者沒因為他提供急救而士氣大增，他被捕時並無反抗。