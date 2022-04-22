到職前染疫遭解聘 香港首宗新冠歧視興訟

香港示意圖。圖／shutterstock

一名25歲男子獲香港 大通金融公司聘任為業務發展經理，到職前確診新冠肺炎 ，留醫兩周康復後，公司告知他職位已被他人取代，平機會昨根據《殘疾歧視 條例》代表他提告。這是香港首宗涉及新冠歧視的官司。

明報報導，申索人為Siu Chi Yoi Jasper，答辯人為大通金融技術有限公司。男子要求大通賠償7萬港元及書面道歉。

入稟狀指出，男子原在另一公司任職業務發展經理，2020年7月應徵大通同樣職位，8月4日受聘，上班日期為同月24日，其後雙方同意延至9月1日履新。不過，男子8月12日感染新冠病毒隔離。他告知大通留院治療，人事部回覆待他出院後再聯絡，重新安排入職日期。

同月29日，男子痊癒出院，兩天後通知大通，人事部卻以電郵通知男子公司已填補相關職位空缺。男子因此向平機會投訴，且代表入稟索償。

據報導，平機會表示希望藉本案提醒雇主在職場殘疾歧視屬違法，雇主不應歧視感染新冠的求職者或雇員。根據殘疾歧視條例，雇主若基於某人殘疾，包括曾存在的殘疾，而拒絕向該人提供或故意不向該人提供雇用，即屬違法。