失業率升至5% 近19萬港人沒工作 學者：短期難降

香港最新失業率為5%，而就業不足率為3.1%。圖為香港中環一空置的店鋪。(中新社)

第五波疫情 重創香港 各行各業，最新1月至3月失業率升0.5個百分點至5%，連升兩個月，共18.85萬人失業，就業 不足率亦升至3.1%。學者認為，如果通關遙遙無期及政府繼續採取嚴苛抗疫政策，短期內失業率依然會居高不下。

綜合明報、香港01報導，多個行業失業率上升，零售、住宿及膳食服務業失業率達8.9%，升1.8個百分點，當中餐飲服務活動失業率升2.6個百分點至11%，零售業失業率升1.4個百分點至7.7%。藝術、娛樂及康樂活動業失業率達11.3%。

勞福局長羅致光表示，勞工市場短期內繼續受壓，但近期疫情緩和，加上新一輪消費券發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業就業；又指政府推出多項紓緩措施，包括即將展開的保就業計畫。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，本次失業率高於預期，失業率惡化是因政府處理疫情失當，估計下次恐升至5.2%。他指放寬社交距離等措施有助改善失業率，但如果通關仍遙遙無期及政府繼續採取嚴苛抗疫政策，相信失業率難降，會維持在4％至5%。

勞聯副主席譚金蓮認為港府「超低估」失業人數，失業率未能反映實况，因為申請臨時失業支援計畫的高達47萬人，遠超過18.85萬人。她料短期內失業率會繼續橫行。