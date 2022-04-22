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港放寬防疫人潮回籠 人民日報：堅持清零不得大意

特派員李春╱香港22日電
香港21日放寬多項防疫措施，不少人奔赴香港迪士尼，迫不及待感受疫後久違的歡樂。(中通社)
香港21日放寬多項防疫措施，不少人奔赴香港迪士尼，迫不及待感受疫後久違的歡樂。(中通社)

港府21日起放寬防疫措施，宗教、遊樂、飲食等場所均獲准重開，港人清晨即排隊進入久違的黃大仙祠上香，迪士尼和海洋公園也一早就網上訂位滿額。

香港著名的黃大仙祠早上開門前已有數十名信眾排隊等候入園參拜，此前黃大仙祠關閉長達三個月，重開令港人感到開心。早上去黃大仙祠除了祈福的成年人，還有不少應屆文憑試考生，祈求將到的考試順利。

香港兩大主題公園也重開，大批香港人一早就到迪士尼樂園及海洋公園遊玩。迪士尼開園前，等候進場的港人已戴上迪士尼主題人物的頭飾，一入場就迫不及待與公主和米老鼠合影；海洋公園則網上預約名額一早爆滿，園內遊樂設施排隊處，不少小朋友趕去坐過雲霄飛車和看企鵝。

美容院、戲院、健身中心等也重開。在旺角一間電影院，有港人說是特意請假觀看電影，雖然入場人數較少，氣氛不及以往，但仍覺得很滿足。健身中心重開，也有人特意一早前趕去，香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩說，一連兩日健身中心預約已達名額約八成。美容院重開後，香港美容業總會創會主席葉世雄說，大部分美容院未來兩周的預約都爆滿。

香港人最重吃，食肆餐廳昨晚起恢復內用至晚上10時，每桌可坐四人，令港人興奮不已。有對夫婦說，恰逢結婚周年紀念，放寬餐廳晚市內用感覺像是全港市民一起為他們慶祝。灣仔一間日式餐廳負責人說，已多預備三、四成食材，並盡可能安排所有員工上班，期望恢復晚市後生意會好轉。

針對香港放寬防疫措施，官媒人民日報刊文警告香港應堅持「動態清零」，容不得半點大意，一旦錯誤選擇「與病毒共存」，疫情必然全面失控。人民日報並強調，對於香港來說，堅持「動態清零」是其和內地通關的必要條件。香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分。這就決定了，「香港抗疫不是一城一地之事」。

香港21日放寬防疫措施，宗教處所重開，許多善男信女前往黃大仙祠拜神祈福。(中通社...
香港21日放寬防疫措施，宗教處所重開，許多善男信女前往黃大仙祠拜神祈福。(中通社)

香港 迪士尼 健身

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