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香港M+博物館疫後重開 隱喻六四展品遭撤換

香港新聞組╱香港22日電
M+博物館21日重開後，部分作品遭撤換。(歐新社)
M+博物館21日重開後，部分作品遭撤換。(歐新社)

位於西九文化區、開幕不到半年的M+博物館，因疫情閉館於昨日重開，四幅「敏感」作品分別遭撤換，包括內地藝術家王興偉隱喻六四事件的「新北京」、王廣義的「毛澤東：紅色方格二號」等。

綜合香港01、明報報導，耗資近50億港元的M+博物館開幕前，建制派就質疑以中國當代藝術為首的希克展廳藏品涉違「國安法」，矛頭更直指異見藝術家艾未未，不過，館方當時不避諱，展出其多項作品，包括其知名的陶罐裝置「洗白」，及影像作品「長安街」。

報導指出，希克展廳內原還展出王興偉油畫「新北京」，以中槍企鵝借代躺在單車上的兩名中槍傷的學生，隱喻六四事件；另有多幅以毛澤東為創作主題的作品，包括王廣義的「毛澤東：紅色方格二號」。

不過，昨日閉館重開的M+博物館，王興偉「新北京」、王廣義「毛澤東：紅色方格二號」，悉數遭撤換成同一藝術家其他作品，前者更換為王興偉「多疑的人」、後者則改掛王廣義的「日常行為理性」。由希克捐出並親自錄製語音導賞的周鐵海「新聞發佈會III」，亦於展廳「被消失」，該作品觀照藝術世界及冷戰後各國關係，象徵其對中國藝術家漸於國際崛起的未來想像。至於艾未未的兩個作品，則仍然陳列於希克藏品展廳當眼位置。

據報導，新上任的M+董事局主席陳智思表示，自己沒有參與作品揀選，相關工作由專業策展人團隊負責，強調所有藏品不會有法律風險。

M+發言人表示，M+去年開幕共展出超過1500件展品，本就計畫在開幕一年內輪換各展廳超過200件作品，重開前已輪換9件展品，當中4件來自希克展廳。

曾任西九龍文化區博物館顧問小組成員的中大副教授何慶基認為，M+的做法不正常，因為M+一段長時間關閉，向公眾開放時間很短，除非作品損壞急需處理，否則博物館應交代。

M+所屬的西九文化局回應說，M+與全球其他世界級博物館一樣，策展人以專業態度處理策展事宜，並說M+所有展覽皆遵守相關法律和規例。

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