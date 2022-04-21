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香港微解封 中國官媒：「與病毒共存」疫情將全面失控

記者廖士鋒／即時報導
中共官媒人民日報強調，香港必須堅持動態清零，這是中港通關必要條件。（圖／聯合報系資料照片）
中共官媒人民日報強調，香港必須堅持動態清零，這是中港通關必要條件。（圖／聯合報系資料照片）

香港第五波疫情趨緩，朝向逐步解封邁進，然而中國多地仍嚴守封控措施，中國官媒「人民日報」指出，堅持動態清零是香港跟中國通關的必要條件，「香港抗疫不是一城一地之事」。

港府宣布，4月21日開始分階段放寬社交距離等限制措施，第一階段包括餐飲業恢復晚間餐廳就餐業務，營業時間可到22時，單桌顧客上限人數由2人提升至4人，允許不超過20人的宴會活動，所有員工須每三天在進入工作場所前進行一次快速抗原測試等，也將重開體育場所、公眾娛樂場所等。

與此同時，中國官媒「人民日報」4月21日發表文章稱，香港抗疫現實再次證明，只有始終堅持「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零總方針」，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭，最大限度保護人民生命安全和身體健康。

人民日報並強調，「堅持動態清零，是當前抗擊疫情最為科學、有效、經濟，最為符合香港實際的策略選擇」。文章並引述香港紫荊研究院民調訪問，指67.9%的受訪市民憂慮香港一旦選擇「與病毒共存」，疫情必然全面失控，文章稱，香港要鞏固好、維護好，堅定「動態清零」的決心和信心，謹防反彈、絕不鬆懈。

同時該文並提到，對香港來說，「堅持動態清零是其和內地通關的必要條件」，尤其指出，「香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分。這就決定了，香港抗疫不是一城一地之事」。文章呼籲香港政府「要切實履行好主體責任，確保物資發放到位、設施利用到位、防疫措施執行到位，以投身抗疫的實際行動和成效，不辜負中央援港抗疫的深切關懷，不辜負全體香港市民的殷切期盼」。

香港 疫情 社交距離

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