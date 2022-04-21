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97後首例 香港人民力量成員譚得志煽惑罪判囚40個月

香港新聞組／香港21日電
香港泛民主團體「人民力量」前副主席譚得志20日被判入獄40個月。（取材自臉書）
香港泛民主團體「人民力量」前副主席譚得志20日被判入獄40個月。（取材自臉書）

香港激進黨派人民力量成員譚得志先前被區域法院裁定，發表煽動文字和其他11項罪名成立，法院昨判處他入獄40個月及罰款5000港元（約637.5美元）。譚得志在臉書貼文中表示將會上訴：「我的判罪影響到香港人的言論自由。」

明報報導，譚得志昨步出囚室時，不時舉起拇指及揮手，他聞判散庭時高呼：「阿媽保重長命啲，等我呀！」、「生日快樂，英女王聽日（今日）生日」。同涉35+初選案的陳志全昨天也到庭旁聽。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合媒體報導，譚得志的本次審判是自1997年香港主權移交來，第一次有被控煽動叛亂的被告以不認罪方式進行抗辯，並走完審判全程。譚得志的定罪與判刑將為其他接下來的煽動叛亂罪起訴設下先例。

人稱「快必」的譚得志先前主持一個線上脫口秀節目，支持民主並高調批評政府。他也是抗議活動的常客，經常在街頭設立攤位發表政治演講。

2020年9月初，當時身兼人民力量副主席的譚得志被警方國安處人員上門拘捕，罪名是涉嫌多次發表煽動文字，譚得志之後一直被扣押候審。

隨後被控於2020年1至7月期間，多次在街頭發表煽動言論，內容提及「光復香港．時代革命」口號，以及發布煽惑憎恨中國政府等言論，共計被控14項罪名。

3月初，法院裁定譚得志11項罪名成立，包括7項發表煽動文字及1項煽惑他人參與未經批准集會。

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