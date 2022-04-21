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遭YouTube封殺 港特首唯一候選人李家超：美霸凌

香港特派員李春／香港21日電
李家超對YouTube頻道被禁，表示對美國的制裁嗤之以鼻。 （中新社）
李家超對YouTube頻道被禁，表示對美國的制裁嗤之以鼻。 （中新社）

香港特首選舉唯一候選人李家超的競選帳戶，被YouTube以須符合美制裁法規終止。李家超稱，對美國的制裁嗤之以鼻，對YouTube感到失望。

李家超競選辦主任譚耀宗對外公布，李家超YouTube頻道被停用。譚耀宗昨日說，收到Google通知被停止帳戶，指其涉嫌違反出口及制裁政策，並說相關帳戶無法還原。

譚耀宗稱，是突然發現帳戶被停用，經了解後，對方只簡單表示他們違反相關守則。譚耀宗表示，這無法阻止他們將選舉及候選人的信息傳播予社會，並指會繼續選舉工程及繼續努力。

YouTube母公司Google回應傳媒查詢時表示，Google須遵守美國相關制裁的法律，並按照使用守則執行。

李家超為競選而開設的YouTube頻道「Johnlee2022」被停用，並顯示這...
李家超為競選而開設的YouTube頻道「Johnlee2022」被停用，並顯示這個帳反違反了「Google服務條款」。

李家超表示，美國政府早前因為他維護國家安全的工作，作出無理的所謂制裁，是霸凌行為。他指美國是刻意施壓，想令他猶豫，強調這些行動只會令他更加堅信所做的事是正確，他對所謂制裁嗤之以鼻。又說對YouTube感到失望，但他仍有很多渠道接觸市民，選舉工程不會受影響。

李家超的競選辦主席團成員湯家驊說，YouTube很可能已觸犯中國的「反制裁法」，但這項全國性法律仍未在港實施，若要追究，李家超恐要到內地的法院才會受理。不過，如果YouTube伺服器在海外，內地的法院亦未必可以在域外執行裁決。

在北京制訂港區國安法後，美國2020年8月7日宣布，制裁11名損害香港自治的中港官員。李家超當時擔任港府保安局長，在制裁名單中排在特首林鄭月娥、特首辦主任陳國基、律政司長鄭若驊之後名列第四。

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