李家超YouTube競選頻道被封 港立會議員：美干預選舉

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

雖然中美關係存在問題，但有資深美國官員早前指出，美方在港人員仍有透過不同渠道跟港府高層溝通，但由於總領事館人員跟港府官員會面要經中國外交部同意，故溝通有困難。明報報導，該官員不評論受制裁的李家超參選，但批評新選舉制度民意基礎薄弱。

另據香港 01報導，特首選舉唯一候選人李家超，因遭美國制裁牽連YouTube 競選頻道被封。經民聯立法會議員梁美芬昨在立法會政制事務委員會會議上批評，此舉是基於政治理由干預香港選舉，而香港過去太過依賴外國的資訊科技系統，未來應該研究如何不讓外國那麼輕易影響選舉。

梁美芬提到，過往參加其他選舉時，其電郵地址都曾被停用，最後要七天後才能取回帳戶，選舉工作受到嚴重干擾，質疑形成不公平競爭。她指，事件一定程度反映香港過於依賴外國系統：「是完全可以被人以很簡單的方式，干預我們公平公正的選舉，今次連行政長官選舉都因為政治原因，（李家超）可以被停止YouTube帳戶，真的十分誇張。未來是否要研究一個系統，保護自己的選舉不受干預呢？」不過，梁美芬沒有提及所指的「系統」是什麼。

港府當局並未直接回應，署理政制及內地事務局副祕書長江嘉敏僅指，非常重視資訊平台的安全，至於有關特首候選人YouTube帳戶被停用，相信競選團隊會有回應。委員會主席周浩鼎指出，希望會議記錄在案，並敦促港府當局與有關社交平台嚴正交涉，不希望今次事件開出先例，日後香港其他選舉也會輕易受到外來干預。

周浩鼎會後發聲明指：「此乃牽涉外國勢力公然干預香港的選舉，事態嚴重。此例一開，則隨時再有下次外國勢力公然粗暴干預香港選舉，妨礙選舉公平公正進行。周浩鼎嚴正譴責該社交平台機構無視選舉公平公正的重要性。」

行政會議成員、資深大律師湯家驊指，李家超的競選帳戶不涉及經濟活動，質疑YouTube是否符合美國制裁法令，又認為李家超已經辭任政務司司長，競選活動不代表特區港府，質疑終止帳戶是否合理。