我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

李家超YouTube競選頻道被封 港立會議員：美干預選舉

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

雖然中美關係存在問題，但有資深美國官員早前指出，美方在港人員仍有透過不同渠道跟港府高層溝通，但由於總領事館人員跟港府官員會面要經中國外交部同意，故溝通有困難。明報報導，該官員不評論受制裁的李家超參選，但批評新選舉制度民意基礎薄弱。

另據香港01報導，特首選舉唯一候選人李家超，因遭美國制裁牽連YouTube競選頻道被封。經民聯立法會議員梁美芬昨在立法會政制事務委員會會議上批評，此舉是基於政治理由干預香港選舉，而香港過去太過依賴外國的資訊科技系統，未來應該研究如何不讓外國那麼輕易影響選舉。

梁美芬提到，過往參加其他選舉時，其電郵地址都曾被停用，最後要七天後才能取回帳戶，選舉工作受到嚴重干擾，質疑形成不公平競爭。她指，事件一定程度反映香港過於依賴外國系統：「是完全可以被人以很簡單的方式，干預我們公平公正的選舉，今次連行政長官選舉都因為政治原因，（李家超）可以被停止YouTube帳戶，真的十分誇張。未來是否要研究一個系統，保護自己的選舉不受干預呢？」不過，梁美芬沒有提及所指的「系統」是什麼。

港府當局並未直接回應，署理政制及內地事務局副祕書長江嘉敏僅指，非常重視資訊平台的安全，至於有關特首候選人YouTube帳戶被停用，相信競選團隊會有回應。委員會主席周浩鼎指出，希望會議記錄在案，並敦促港府當局與有關社交平台嚴正交涉，不希望今次事件開出先例，日後香港其他選舉也會輕易受到外來干預。

周浩鼎會後發聲明指：「此乃牽涉外國勢力公然干預香港的選舉，事態嚴重。此例一開，則隨時再有下次外國勢力公然粗暴干預香港選舉，妨礙選舉公平公正進行。周浩鼎嚴正譴責該社交平台機構無視選舉公平公正的重要性。」

行政會議成員、資深大律師湯家驊指，李家超的競選帳戶不涉及經濟活動，質疑YouTube是否符合美國制裁法令，又認為李家超已經辭任政務司司長，競選活動不代表特區港府，質疑終止帳戶是否合理。

香港 YouTube

上一則

黎智英、黃之鋒等5港人獲提名諾貝爾和平獎 葉劉：荒謬

下一則

97後首例 香港人民力量成員譚得志煽惑罪判囚40個月

延伸閱讀

YouTube關閉停用競選頻道 李家超：感失望但無影響

YouTube關閉停用競選頻道 李家超：感失望但無影響
香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明

香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明
資審會通過了 李家超唯一特首候選人

資審會通過了 李家超唯一特首候選人
李澤鉅挺李家超選港特首 董建華、爾冬陞未表態

李澤鉅挺李家超選港特首 董建華、爾冬陞未表態

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴