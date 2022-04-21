我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

黎智英、黃之鋒等5港人獲提名諾貝爾和平獎 葉劉：荒謬

香港新聞組／香港21日電
壹傳媒創辦人黎智英獲得來自10國15位學者連署，提名他們為今年度諾貝爾和平獎的候選人。（路透資料照片）
壹傳媒創辦人黎智英獲得來自10國15位學者連署，提名他們為今年度諾貝爾和平獎的候選人。（路透資料照片）

華盛頓郵報專欄指出，香港壹傳媒創辦人黎智英及黃之鋒、何桂藍、鄒幸彤、李卓人等5名香港民主運動人士因捍衛自由民主，獲得來自10國15位學者連署，提名他們為今年度諾貝爾和平獎的候選人。行會成員葉劉淑儀批評5人涉干犯危害國家罪行，對和平無貢獻，卻被包裝成自由鬥士，獲提名是荒謬。

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）撰文指出，隨著烏克蘭對抗俄羅斯入侵英勇犧牲的故事持續流出，香港自由民主運動已失去世界的關注。許多香港民運領袖身陷囹圄，西方國家必須記住香港人民仍在奮鬥，而他們的奮鬥是國際爭取自由、民主及人權的重要一部分。

羅金指出，來自10國的15名知名學者共同提名5位遭囚的香港民運領袖角逐2022年諾貝爾和平獎，包括74歲的黎智英、25歲學生民運領袖黃之鋒、31歲記者何桂藍、37歲律師鄒幸彤以及65歲的前香港立法會議員李卓人。

他認為，這5位提名人背景各異，代表著香港每一個持續為香港自由與公民社會奮戰的群體。

羅金寫道，這5人代表港區國安法之下，數百名、數千名首當其衝的港人。港區國安法粉粹了一度充滿活力的公民社會，壓制了所有對香港或北京當局的批判。

這些連署的學者在提名信中寫道：「這些提名人寧願成為良心犯，也不願接受港區國安法對香港造成的人權踐踏和人性尊嚴的侮辱。」

今年諾貝爾獎和平獎提名已截止，共343人獲提名，預計10月7日揭曉。

香港 提名 諾貝爾獎

上一則

香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明

下一則

李家超YouTube競選頻道被封 港立會議員：美干預選舉

延伸閱讀

YouTube關閉停用競選頻道 李家超：感失望但無影響

YouTube關閉停用競選頻道 李家超：感失望但無影響
鍾南山論文報導被刪 媒體改發堅持動態清零說

鍾南山論文報導被刪 媒體改發堅持動態清零說
香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明

香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明
澳門「賭王」遺產怎麼分？何鴻燊長房女兒嘗首敗

澳門「賭王」遺產怎麼分？何鴻燊長房女兒嘗首敗

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴