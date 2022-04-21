香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明

前中國駐巴西大使、現任港澳辦副主任楊萬明。（取自央視新聞）

香港 進行第六屆特首選舉前，北京當局於20日任命前駐巴西 大使楊萬明為新任國務院 港澳事務辦公室副主任，繼續維持港澳辦的「一正六副」格局。

楊萬明現年58歲、北京人，長期於外交體系任職，從事拉丁美洲事務。公開資訊顯示，楊萬明曾任中國外交部拉丁美洲和加勒比司司長、駐智利共和國大使、駐阿根廷大使，2018年年底擔任駐巴西大使，成為副部級幹部。

楊萬明3月初卸任駐巴西大使一職，並奉調離任回國。

中國人力資源社會保障部20日通報，國務院任免新一批國家工作人員包括任命楊萬明為國務院港澳事務辦公室副主任。

經查中國國務院港澳辦官方網站，尚未更新楊萬明的屢新。按照網站資訊顯示，目前國務院港澳辦主任為夏寶龍，搭配五個副主任，分別為張曉明、駱惠寧（兼）、傅自應（兼）、黃柳權、王靈桂。

上月，港澳辦副主任宋哲、鄧中華離任後，中國國務院只任命專精反恐議題的前中國社會科學院副院長王靈桂為港澳辦副主任，此次楊萬明履新後，將繼續維持「一正六副」格局。

香港將於5月8日舉行第六屆特首選舉，由於按照香港特區候選人資格審查委員會（資審會）公告，目前僅完成裁定前香港政務司長李家超作為2022年行政長官選舉候選人的資格提名有效，因此幾乎篤定李家超將成為下任香港特首。

同日，中國國務院還任命張正鑫為駐國際貨幣基金中國執行董事、任命張宗益為廈門大學校長，以及免去王志軍的工業和信息化部副部長職務、免去張茂於的國家國際發展合作署副署長職務、免去矯梅燕（女）的中國氣象局副局長職務、免去金中夏的駐國際貨幣基金組織中國執行董事職務、免去張榮的廈門大學校長職務、免去張宗益的重慶大學校長職務。