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華郵：黎智英等5港人獲多國學者連署 提名諾貝爾和平獎

中央社／華盛頓19日綜合報導
黎智英。（新華社）
黎智英。（新華社）

「華盛頓郵報」專欄指出，香港壹傳媒創辦人黎智英及4名香港民主運動人士因捍衛自由民主，獲得來自10國15位學者連署，提名他們為今年度諾貝爾和平獎的候選人。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）撰文指出，隨著烏克蘭對抗俄羅斯入侵英勇犧牲的故事持續流出，香港自由民主運動已失去世界的關注。許多香港民運領袖身陷囹圄，西方國家必須記住香港人民仍在奮鬥，而他們的奮鬥是國際爭取自由、民主及人權的重要一部分。

羅金指出，來自10國的15名知名學者共同提名5位遭囚的香港民運領袖角逐2022年諾貝爾和平獎，包括74歲的黎智英、25歲學生民運領袖黃之鋒、31歲記者何桂藍、37歲律師鄒幸彤以及65歲的前香港立法會議員李卓人。

他認為，這5位提名人背景各異，代表著香港每一個持續為香港自由與公民社會奮戰的群體。

2022年諾貝爾獎預計10月3日起陸續公布，和平獎得主預計10月7日揭曉。

羅金寫道，這5人代表港區國安法之下，數百名、數千名首當其衝的港人。港區國安法粉粹了一度充滿活力的公民社會，壓制了所有對香港或北京當局的批判。

這些連署的學者在提名信中寫道：「這些提名人寧願成為良心犯，也不願接受港區國安法對香港造成的人權踐踏和人性尊嚴的侮辱。」

香港 提名 諾貝爾獎

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