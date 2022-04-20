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香港前議員趙家賢遭咬耳案 男判囚14年半

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

2019年11月3日反修例運動期間，太古城中心外發生揮刀傷人案，四人受傷，包括民主黨時任區議員趙家賢被咬掉左耳，陪審團去年裁定被告陳真三項有意圖傷人及一項普通襲擊罪全部成立。高等法院法官張慧玲昨天判刑時斥責被告咬掉趙的左耳是「非常野蠻的行為」，因此判刑14年半。

明報報導，當日被刀捅傷重昏迷的事主溫浩倫昨稱被告刑期較預期多，但認為判刑不算重，自己不會原諒被告，「搞到我沒關係 ，但他搞到我家人」。

據報導，早前審訊時，被告陳真（現52歲）供稱當日曾喝酒，其後去焗桑拿，回家途中被捕，「腦袋一片空白」。事主溫浩倫當日被捅傷腹背，上半身有多處刀傷，他昨受訪時認為被告判刑不算重。對於法官的減刑理由，例如被告家人被起底，溫認為與本案無關；至於被告遭「私了」，溫憶述當時被告無法控制自己，多人阻止被告施襲，認為是「正常需要」。辯方求情稱被告向四名受害人摯誠道歉。溫稱不會原諒被告，相關看法不會改變，又認為被告事發時並沒受酒精影響。

報導稱，張官判刑時引述各事主傷勢，稱溫浩倫傷勢「相當嚇人」，曾陷昏迷，並留醫深切治療部。溫妻梁碧琪背被刺傷，而其堂姊梁瑩瑩則遭被告扯頭髮及踢頭。趙家賢在旁嘗試阻止被告時，被告抱著趙的頭及咬掉其左耳。

報導引述張官表示，心理報告顯示其中三名事主出現創傷後遺症，當中溫浩倫與妻同被襲，經歷雙重創傷，時刻高度戒備，出現失眠，並感煩躁及苦惱。梁碧琪遇襲後在人多地方會高度警覺，即使經過心理輔導後，重返太古城亦感極度恐慌，出現氣促及肌肉繃緊。梁瑩瑩遇襲後亦出現緊張不安情緒，又對自己未能幫助堂妹及堂妹夫感自責。

報導說，趙家賢的報告則顯示，他經歷兩次手術無法駁回左耳，戴上假耳後更無法使用普通外科口罩，事後難集中精神，又對被指揑造事件感失望，另外他正因「35+初選」案還押，面對很大壓力。

報導指，張官稱被告獨自行事，明顯受酒精影響，但接納辯方所指事件並非預謀。另被告案發時高呼「光復台灣」，看來他與事主溫浩倫因政見不同，繼而口角引發本案。

手術 口罩 失眠

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