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長假後疫情未反彈 港人生活步向正常 本地遊磨刀霍霍

香港新聞組／香港20日電
香港部分小學19日率先恢復半日面授課堂，小學生回校上課。圖為小學生完成半日面授課堂後離開學校。（中新社）
香港部分小學19日率先恢復半日面授課堂，小學生回校上課。圖為小學生完成半日面授課堂後離開學校。（中新社）

復活節假期香港市面人流上升，19日假期結束首天，新型冠狀病毒個案數字未見上升，新增600例新冠確診病例，新增確診者死亡人數則為17人。隨著第五波疫情轉趨緩和，香港不少小學高年級19日起率先恢復上課，標誌著港人日常生活步向正常。當局預定中學生下月復課。

綜合港媒報導，第五波疫情下學生們歷經網課、停課及將暑假提前的「特別假期」，在闊別校園三個月後，數十所小學昨日率先安排高年級小學生恢復半日面授。稍後則到中學及幼稚園，少數小學率先於公眾假期後便隨即復課，其餘則安排學生陸續在20日至下星期初回校。但學生回校前需要做好快速檢測，確定對病毒呈陰性才能回校。

昨早還是有學生忘記做快速測試，也有人做了檢測卻忘記填寫表格，結果需要勞煩校方致電家長，以確定是否漏填表格抑或沒有做快速檢測。對於沒有做快速檢測的學童，目前未知校方如何處理。除了學生外，當局要求復課學校的老師及員工都要接種疫苗。

21日起當局也會解除餐廳及各類處所的禁令，餐廳獲准晚上經營內用，美容院、電影院等處所可以重新經營，但人數有限制。外界預料，市民將會出現爆炸性消費。不少餐廳的預約訂單已連續多天爆滿。

香港將在21日首階段放寬社交距離措施，其中，飲食業恢復晚市堂食至晚上十時，並放寬...
香港將在21日首階段放寬社交距離措施，其中，飲食業恢復晚市堂食至晚上十時，並放寬至每枱四人。（中通社）

食環署及創新辦19日午舉行網上研討會，向飲食業講解放寬社交距離措施的第一階段調整，包括要求員工每三天做一次快速測試，員工快測後須在快測棒寫上名字並拍照記錄，署方會定期巡查。

港府日前宣布21日起可恢復不多於30人的本地遊，若所有客人出發前快速測試結果為陰性，每團人數可放寬至100。旅議會昨晚公布指引，如旅行社舉辦不多於100人的本地團，團友只需在文件上簽名確認已做測試及取得陰性結果。

目前各界都期待香港逐漸遠離疫情，民眾生活走向正常，但當局擔心，隨著人流增加，第六波疫情隨時又會出現。

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