我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

爭澳門「賭王」何鴻燊遺產 長房女兒嘗首敗

香港特派員李春／香港20日電
何鴻燊前年辭世，因生前沒訂立遺囑引發遺產之爭。圖為他生前捐款600多萬人民幣自海外購回圓明園國寶「豬首」銅像。（中新社資料照片）
何鴻燊前年辭世，因生前沒訂立遺囑引發遺產之爭。圖為他生前捐款600多萬人民幣自海外購回圓明園國寶「豬首」銅像。（中新社資料照片）

澳門「賭王」遺產之爭，再上香港法庭。橫跨港澳兩地的「賭王」何鴻燊，有四房妻室，逝世前沒有留下遺囑，其身後留下多少遺產仍有爭議，長房女兒早前向香港高等法院提出告訴，申請加入安邁顧問有限公司兩名管理人，19日被香港法院駁回。

「賭王」何鴻燊生前共有四房妻室，分別是元配即長房黎婉華、二房藍瓊纓、三房陳婉珍、四房梁安琪，其膝下共有17名兒女。

何鴻燊前年辭世，因其生前沒有訂立遺囑，長房聲稱賭王遺產約有110億港元（約14億美元），二房說遺產只有17.2億港元（約2.19億美元）。長房女兒何超賢早前向香港高等法院申請加入安邁顧問有限公司兩名管理人，連同原訂的畢馬威會計師事務所的兩名管理人，共同成為何鴻燊的遺產管理人。二房長女何超瓊提出反對，指原有安排屬大多數家人意願，二房至四房均支持何超瓊委任方案。

何鴻燊2009年在四房梁安琪家跌倒後接受腦部手術。其後陸續將財產轉讓給各房及其子女，外界曾猜測何鴻燊在其最後日子為分配家產作出準備，以免出現遺產爭奪。

但香港豪門沒有不爭產的，何鴻燊家族也沒逃過爭產風波。何鴻燊2020年5月逝世，其長房次女何超賢隨即挑戰二房女兒何超瓊委任畢馬威為遺產管理人。香港法院去年11月審理案件，4月19日公布判決書，駁回何超賢的方案。

判決書顯示何家各房成員並不掌握何鴻燊遺產規模，證實何鴻燊並沒有立下遺囑。但香港高等法院法官陳嘉信稱，何鴻燊二房至四房成員都同意何超瓊建議，由畢馬威出任獨立遺產管理人已足以處理不同陣營的利益。

香港 手術 澳門

上一則

家長返鄉未報備 黑龍江學生竟遭開除 網轟不該孩子擔責

下一則

96房總價17億被查封 張庭、林瑞陽發律師函：案件複雜勿揣測

延伸閱讀

爭賭王何鴻燊遺產 各房女兒鬧上法庭 長房嘗首敗

爭賭王何鴻燊遺產 各房女兒鬧上法庭 長房嘗首敗
黎姿陷上海封城 親曝1家5口「隔離破30天」近況

黎姿陷上海封城 親曝1家5口「隔離破30天」近況
東奧摘金後…港劍手張家朗登世界第1

東奧摘金後…港劍手張家朗登世界第1
香港資深「配音天后」病逝 出道50年是多位明星老師

香港資深「配音天后」病逝 出道50年是多位明星老師

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘