港各行業鬆綁求生 美容院預約爆滿 旅業復辦本地遊

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府本周四起逐步鬆綁防疫，放寬社交距離，業務有望復甦，其中美容業近日預約爆滿；旅遊業亦摩拳擦掌，打算復辦本地遊，料30人小型團每日都會成團出發；飲食業方面，茶餐廳、日式、泰式餐廳幫助較大，中式酒樓則有待進一步放寬才會受惠。

文匯報報導，香港 美容業總會創會主席葉世雄昨日表示，自從港府公布允許美容院重開後，顧客預訂情況踴躍，業界的復工準備亦暢順，大部分店家已備齊「疫苗 通行證」相關設備，部分美容院重開首兩星期的預約已爆滿。

旅遊促進會總幹事崔定邦透露，業界已經準備好本周四起復辦本地遊，絕大部分從業員已完成3劑新冠疫苗接種，亦願意每日進行快速檢測 ，隨著香港接種率提高，相信大部分本地遊旅客都能滿足「疫苗通行證」要求。估計，初期30人以下的本地遊會較搶手。

餐務管理協會主席梁振華表示，周四起放寬食肆營業限制，讓業界有喘息機會，看到少許曙光。他認為，「鬆綁」後茶餐廳、日式或泰式餐廳生意有望回復至疫情前的六至八成，但中式酒樓可能只會回升兩三成，因為中式酒樓的主要收入是宴會，而目前宴會人數上限是20人，較難吸引顧客舉辦家庭聚會。