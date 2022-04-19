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港確診雖降 復活節假期後恐現小反彈

香港新聞組╱香港19日電
香港疫情近期趨緩，18日新增613宗確診，連續4天維持三位數；圖為市民趁著復活節假期最後一天外出逛街。(中通社)
香港疫情近期趨緩，18日新增613宗確診，連續4天維持三位數；圖為市民趁著復活節假期最後一天外出逛街。(中通社)

香港新冠確診個案昨日進一步降至613宗，連續第四天維持三位數水平。不過衛生防護中心表示，一連4天的復活節假期人流遠超預期，不排除節日後出現小型反彈。

文匯報報導，由於今日起全港學校分階段復課，師生每天上課前必須自行快測，或會檢測出更多病童個案，故醫管局為配合學生復課，全港23間指定診所會預留診症名額予幼稚園學童和小學生，家長可為染疫子女透過「關愛預約專線」預約求診。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，目前香港疫情呈緩慢回落趨勢，但單日確診數字仍然相當高，近一周基本維持在600至1000宗水平，估計短期內個案仍會維持三位數。雖然疫情呈現下降趨勢，但香港自上周五起一連放4天復活節連假，大批市民出外購物及遊玩，當局擔心明天恢復上班後，確診個案將會反彈。

此外，全港學校今日起分階段恢復面授課堂，歐家榮表示，預期復課後學生在校內會有較多聚集，可能會出現傳播風險，中心會密切監察。他呼籲家長確保子女上學前每日完成快速檢測，一旦發現陽性，要盡快呈報。

醫管局為配合復課，指定診所將預留預約名額予幼稚園和小學生。醫管局總行政經理何婉霞表示，全港23間指定診所每日共提供逾4,000個診症名額，當中約一半會預留給長者、長期病患等高風險確診者，今日起將預留名額予確診的幼稚園學童和小學生，家長可透過「關愛預約專線」進行預約。

另外，新冠康復者長期後遺症問題亦值得關注。社區組織協會昨日表示，近期接獲約100宗基層市民求助，指染疫康復後仍受到長期後遺症困擾。這些「長新冠」人士有長期咳嗽、容易氣促、消化不良等病徵，嚴重者影響工作表現甚至日常生活。

香港 檢測 疫情

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