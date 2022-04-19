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東奧摘金後…港劍手張家朗登世界第1

香港新聞組╱香港19日電
香港劍擊名將張家朗登上世界排名第一寶座。(取材自Instagram)
香港劍擊名將張家朗登上世界排名第一寶座。(取材自Instagram)

東京奧運會冠軍、香港劍擊名將張家朗再登新高峰，在世界杯貝爾格萊德站闖入8強，國際劍聯最新公布的世界排名榜，張家朗登世界第一寶座。特首林鄭月娥昨發帖祝賀，大讚張家朗再為香港劍擊運動寫下光輝一頁。

大公報報導，張家朗繼於去年在東京奧運奪得個人金牌後，世界排名升至第4，短暫休息後，今年1月又在男子花劍世界杯巴黎站奪得金牌，成為首位在世界杯賽奪冠的香港代表，世界排名升上第2。

在世界杯貝爾格萊德站比賽前，張家朗世界排名第2，還落後於雄踞世界第1位4年的義大利名將霍哥尼。面對強大的後浪衝擊，32歲的霍哥尼在首圈賽事爆冷以8：15不敵英國的戴維斯出局。結果張家朗成功闖入賽事8強，雖然他最終以7：15不敵義大利選手阿禾拉未能衝擊獎牌，但張家朗在最新的排名榜上以200分位居榜首，得以力壓日本劍手敷根崇裕（180分）及霍哥尼（173分），歷史性成為世界「一哥」。

張家朗也是繼女子重劍名將江旻憓後，另一位榮登世界排名第一的香港劍手。香港01報導，賽後除了林鄭發帖祝賀外，多名政界人士也送上祝賀，全國政協副主席梁振英在Facebook發文，「熱烈祝賀張家朗榮登世界第一」。立法會體演文出界議員霍啟剛亦祝賀張家朗成為世界第一。

香港 東京奧運 義大利

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