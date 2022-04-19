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回歸後新高 港逾2800公務員辭職 政務職辭職率達7成

香港新聞組╱香港19日電
香港公務員近年來辭職率變高。(中通社資料照片)
香港公務員近年來辭職率變高。(中通社資料照片)

香港公務員面對的政治壓力變大，辭職者趨增，2021/22年度首9個月，有逾2800名公務員辭職，較2020/21全年度增五成，是回歸以來新高。

公務員工會擔心近年投考數字下跌，未必能填補空缺。公務員事務局回應，公務員辭職涉及很多因素，在2018/19至2020/21年度期間，逾半辭職公務員是在試用期完結前離任。

明報報導，公務員事務局數據顯示，上年度截至12月共8274名公務員離職，當中2809人辭職，辭職率為1.6%，是回歸後新高。翻查資料，公務員辭職在1980年代末急升，其後逐年下降，1998/99年度後維持在每年數百人水平，至近年明顯回升。

據報導，政務職系方面，上年度截至12月有39人離職，其中近七成、共27人屬辭職，是近年新高。辭職政務官當中，9人屬首長級，18人屬非首長級，兩者均高於前一年度。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，工作環境不明朗，宣誓等政治壓力加大，都造成公務員辭職增加；高級公務員協會主席李方冲表示，移民潮亦導致部分人辭職。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，近年不斷有人攻擊「AO黨」，加上中央重用紀律部隊，對政務官士氣有一定影響。她認為辭職數字亦反映最高領導能否知人善任。對於紀律部隊出身的李家超如接任特首會否進一步影響政務官士氣，葉劉稱，李家超任問責官員多年，未聞他不滿政務官，相信雙方合作良好。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為，現時公務員比在私人企業工作更辛苦，令吸引力降低。他指出，新制公務員福利較少，過去兩年公務員凍薪，未能吸引年輕人加入，建議當局作職系檢討，改善公務員青黃不接問題。

香港 福利 移民

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