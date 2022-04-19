資審會通過了 李家超唯一特首候選人

香港特首參選人李家超(中)18日前往億京廣場與工業界選委交流。（中通社）

香港 資審會昨裁定，李家超參選特首提名 有效，李家超就此成為唯一報名參選香港特首的候選人。

香港資審會全名香港特別行政區候選人資格審查委員會。人大2021年3月作出決定，香港選舉制度要依決定改制。決定其中一個內容，就是香港建立資格審查制度，要設立資審會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格，確保候選人資格符合基本法、香港特區維護國家安全法、全國人大常務委員會關於基本法第104條的解釋等。

香港資審會由七人組成，李家超去年7月出任資審會首任主席，因參選特首於今年4月辭任。

香港資審會18日宣布，裁定李家超的特首提名有效。李家超是唯一報名參選的候選人，他獲得786張有效提名票。

李家超說，資審會正式確認他的提名身分，他將會更全面和積極展開選舉工程，有更多機會與不同人士聽取意見，以及到不同地區訪問，繼續努力爭取選舉委員會委員的支持。他稱資審會的公布對他很重要，感謝成員在假期間亦舉行會議，亦感謝有分提名他的選委。

被問到今次特首選舉並無其他候選人，會否降低他的認受性，李家超無正面回應只稱整場選舉是按「選舉條例」進行，歡迎任何合資格並取得足夠提名票的人士參選，一同向市民及選委解釋施政理念。

香港新聞組╱香港19日電

明報報導，李家超取得逾半選委提名「入閘」參選特首，昨日與五大商會見面，多個商會關注香港與內地和國際通關問題。李家超表示當選後會立即與內地溝通通關事宜，未提及國際通關。

報導指出，各商會代表一致認同全面提升香港競爭力的重要，並在金融、招商、環境、資金、人才等方面給予意見。有報導稱李家超政綱集中在房屋及公務員系統方面，李家超僅回應正努力寫政綱，期望可盡快完成並向外界說明。

總商會主席王冬勝表示，與李家超深入討論香港面對的不同挑戰，包括人才流失等。至於通關問題，王冬勝引述李家超稱需要一些時間處理，但已有想法。總商會理事、立法會議員林健鋒引述李家超表示公務員團隊優秀，但因一些框架限制做事方式，稱李沒有用「整頓」的字眼，首要處理過時的規矩和法例，也會邀請有才能和知識者入政府。