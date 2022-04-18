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抗疫疲勞？ 港消費「復活」 財爺：Q2有望擺脫負增長

香港新聞組／香港18日電
復活節長假期，海港城商場人頭湧湧，不少食肆和名店大排長龍。（中通社）
復活節長假期，海港城商場人頭湧湧，不少食肆和名店大排長龍。（中通社）

香港疫情趨緩，港府呼籲復活節假期應留家抗疫，但社會上瀰漫抗疫疲勞情緒，不少市民趁復活節假期外出，市區、市郊連續數日湧現人潮；也有不少市民選擇到商場逛街消費。財政司長陳茂波表示，只要疫情穩定，今年第二季會有較好營商環境，有利擺脫首季負增長的局面。

香港01報導，昨日是復活節長假「尾二」一日，不少市民抓緊假期的尾巴，與親朋戚友外出遊玩，離島地區及泳灘皆是熱門地點，碼頭大排長龍。而海港城商場同樣人頭湧湧，不少食肆和名品商店大排長龍。

昨午12時，東涌11號巴士站的候車人龍幾乎圍繞整著巴士站「兜一個大圈」，候車市民普遍與家人同行，隨身帶備乾糧，有些更穿著完整的行登山裝備，或是為露營作準備。

大澳馳名的小食店外排滿遊客，市民陳小姐表示，趁著假期未完，來重遊大澳，一嘗出名的小食如「大墨魚」。她又指，自己並未購物，且留意到街上仍有不少人，打算再逛一會便離開。

8人同行到酒店玩一天的余小朋友表示，自己趁假期與家人遊玩，「分四間房」，不違反二人限聚令。

疫情無減市民狂歡的意欲，加上氣溫回暖不少人選擇到沙灘玩水上活動，感受海風的清勁。長沙泳灘內人頭湧湧，沙灘上舖滿竹蓆和搭滿帳篷。有人到海上滑浪，亦有人留在沙灘蓆上野餐。

港府早前宣布21日放寬社交距離措施，將公眾地方群組聚集人數由最多兩人增至四人，惟公眾泳灘和游泳池、水上活動中心、燒烤場等部分康樂設施首階段暫不開放。

另外，財政司司長陳茂波昨日發表網誌指，近數天正值復活節假期，新冠病毒疫情逐漸受控，他亦有外出觀察市道，並認為，只要疫情持續穩定受控，經濟已有望逐漸回暖，如勢頭持續，邁向「動態清零」的狀態，今年第二季便會有較好的經營環境，有利經濟擺脫首季急速轉入負增長的局面。

陳茂波指，香港金融市場有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。香港銀行的資本充足率平均高達20%，遠高於國際最低標準的8%；銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%。金管局對銀行進行的定期和不定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受極端市場環境時可能出現的衝擊。

復活節長假期，許多市民選擇外出遊玩，但不少人不戴口罩拍照。（中通社）
復活節長假期，許多市民選擇外出遊玩，但不少人不戴口罩拍照。（中通社）

疫情 復活節 香港

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