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長假人頭湧 港餐飲界生意增兩成

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

第五波新冠疫情回落，加上復活節長假期，市面人頭湧湧，香港警方在假期首兩天共發出698張定額罰款通知書，11人涉違限聚令被檢控。不過，人流帶動市道，餐飲業界表示假期期間生意增加兩成。

明報報導，警方及食環署連日巡查各區，警方在15日及16日共發出698張定額罰款通知書，當中317人涉違限聚令、381人涉違口罩令，另有11人涉違限聚令被檢控。食環署上周六亦與警方巡查96間餐飲處所及5間其他處所，另巡查共409間餐飲處所及82間其他處所，有5間餐飲處所負責人被檢控。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱業界營業額理想，生意較假期前增加兩成，目前生意可達平常四成至四成半。他認為，疫情回落、打針人數增，加上港府派發電子消費券，令市民外出意欲增。稻苗學會榮譽會長黃傑龍認為，晚市堂食放寬後，周末人流更多，業界生意可回復至正常七至八成。

主題樂園及戲院本周四（21日）將重開。據報導，迪士尼樂園16日起開放公眾預約。開放預約的日子當中，截至昨晚9時，4月僅21日、25日及27日接受預約，4月至7月的所有周五六日全數額滿。撇除周二及周四暫停開放外，5月僅餘周三及部分周一的日子可供預約。

至於海洋公園4月21日至5月4日，除周二暫時關閉之外，其餘日子仍可預約。戲院方面，本周末已有小量電影場次全院滿座，包括百老匯電影中心放映的《無處安心》、《世上最爛的人》。

主題樂園 疫情 電影

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