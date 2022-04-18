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前特首梁振英：移英港人非移民 未還護照留後路

香港新聞組／香港18日電
梁振英質疑BNO到英港人不交還身份證是想留後路。（中新社資料照片）
梁振英質疑BNO到英港人不交還身份證是想留後路。（中新社資料照片）

全國政協副主席、前特首梁振英表示，持英國國民（海外）護照（BNO）去英國的港人是移居而非移民，未聞他們將特區護照和香港永久居民身分證交回港府，指他們想留後路回港。

綜合媒體報導，梁振英昨接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，香港回歸25年，一國兩制成功落實，但「港人治港、高度自治」出問題，「立法會議員要求美國制裁香港，港人治港出了問題，不是一國兩制出了問題」，中央出手是負責任的反應。梁認為香港有能力自己管治，又認為只要準確落實基本法，「不止50年不變，超過50年亦不需要變」。

被問過去幾年香港經歷社會動盪及疫情，不少港人移居外地，梁振英指現在所謂移民的人，「包括拿BNO護照去英國的人，其實不是移民，是移居、搬屋。我未聽過所謂移民的人，將他的特區護照，將香港永久居民身分證交回特區政府，所以他是不想放棄香港身分，說明他希望留返香港的後路」。

梁振英憶述2014年佔領中環事件時，曾跟抗議的大學生近距離交流，說明「公民提名」違反《基本法》，但對方仍堅持己見，不願正視根本問題。他以新冠病毒比喻政治安全問題，強調一定要有防範意識，尤其在學校內要努力說明和解說，因為青年人有理想，但衝動且易激進，要讓他們先認識，後警惕。

梁振英認為未來要加強《基本法》教育，香港有能力自治，「香港只要將政治問題處理好，發展空間好大」，亦要讓誤解或理解不充分的人知道香港民主是什麼一回事，相信知道後會回心轉意回來。

梁振英指，香港未來發展其中一項有利的條件，是立法會內再沒有拉布的議員，是25年來的一大不同，而要更好地發展香港的獨特優勢，未來的發展方向是主動地融入國家發展大局，提到自己過去三年多次前往內地，努力促進香港和其他省市建立良好關係。

香港 移民 英國

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