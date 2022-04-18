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科興Omicron滅活疫苗 獲香港臨床審批

記者陳政錄／綜合報導
面對本土疫情蔓延，中國持續推進加強針接種，和開發基於新型變異病毒的疫苗。（新華社）
面對本土疫情蔓延，中國持續推進加強針接種，和開發基於新型變異病毒的疫苗。（新華社）

面對當前本土疫情嚴峻，上海等多個城市持續封控，據科興控股17日公告，該公司基於Omicron新冠變異株的滅活疫苗，已在香港特區獲得臨床審批。

中國生物、科興控股所開發的新冠病毒滅活疫苗，在內地被用於一般民眾的普遍接種，但在Omicron變異株肆虐下，本土感染者數量持續增加，尤其上海連續數天日增超過2萬例。

為研發出有效抑制病毒傳播的疫苗，科興控股生物技術有限公司官方微信公眾號「疫苗之益」17日公布，該公司臨床前研究結果顯示，SINOVAC科興Omicron變異株滅活疫苗在動物體內安全有效。

因此，在完成基於動物模型的安全性和有效性評價及臨床試驗設計後，SINOVAC科興於2月底，開始陸續向多個國家和地區提交臨床申請。

科興指稱，此次香港的臨床批件是SINOVAC科興Omicron株滅活疫苗獲得的首個臨床批件。科興表示，將與全球合作夥伴持續展開廣泛的合作，積極推動原型疫苗針對新出現的變異株保護效果研究，以及新變異株疫苗序貫接種的臨床研究。

在此之前，中國生物16日也對外宣布，旗下北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所研發的兩款新型冠狀病毒滅活疫苗，正式獲准在香港展開新冠疫苗的序貫免疫臨床研究。

另外，香港官方17日通報新增747例確診病例，其中11例為境外移入個案。這是香港連續第3天單日確診病例數少於1000例。而單日呈報死亡個案29宗，為2月下旬以來新計，本港各波疫情累計9139人死亡。

而香港新冠染疫康復者只有少數人出現「長新冠」（指新冠患者在病毒清除後，至少有一種症狀持續四周或以上），包括「腦霧」、氣促等長期後遺症，低於世衛組織的估計數。香港學者說，主因是香港及早醫治減少併發症。

香港瑪麗醫院跟進逾3000名在前五波疫情中確診的康復患者，觀察至少半年後，發現其中少於3%的康復者出現「長新冠」，即新冠長期後遺症，較世界衛生組織估計全球約一至兩成，以及西方國家超過四成的比率少。

疫苗 香港 Omicron

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