我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

巴拿馬運油輪香港外海爆炸 1死6傷

香港新聞組／香港17日電

一艘長約120米的巴拿馬註冊運油輪昨日下午在香港東面水域以外約160海里發生爆炸，釀成一死六傷。由於傷者人數眾多，政府飛行服務隊先後派出兩架直升機及一架定翼機趕往現場協助，並聯絡醫管局作緊急協調。

大公報報導，昨日下午3時55分，香港警方接獲報案，稱在香港水域以外有船隻爆炸，船上七名船員受傷，有人傷勢嚴重。政府飛行服務隊表示，接獲香港海事救援協調中心召喚，指一艘運油輪於香港東面大約300公里爆炸，七名船員受傷，其中四人傷勢嚴重。

政府飛行服務隊先後派出兩架H175直升機及一架挑戰者605定翼機前往協助。挑戰者605定翼機率先到達現場支援，首架直升機約在晚上7時到達肇事現場。由於傷者人數眾多，政府飛行服務隊聯絡醫管局作緊急協調，並已調派更多機組人員待命參與該救援行動。據報現場風速每小時15公里，海浪3米，水溫攝氏26度。

直升機成功救起多名傷者，至昨晚8時許，其中三名傷者由直升機送抵東區醫院，其中兩人清醒坐在推床上，身體有明顯燒傷情況，另一人卧床及以毛氈遮蓋面容。另有三名傷者情況較輕微，由直升機送到灣仔，再由救護車送往瑪麗醫院救治；其餘一人證實死亡。

香港

上一則

疫期照樣打虎 北京市政協副主席于魯明違紀違法被查

下一則

防疫措施將放寬 本地「平價團」搶手 健身美容預約熱

延伸閱讀

載運750噸柴油 赤道幾內亞油輪突尼西亞領海沉沒

載運750噸柴油 赤道幾內亞油輪突尼西亞領海沉沒
香港海域一油輪爆炸 已1死6傷

香港海域一油輪爆炸 已1死6傷
香港理工大學逐學生會 學者：為消滅公民社會

香港理工大學逐學生會 學者：為消滅公民社會
香港特首林鄭寄語下屆：深化國安教育工作

香港特首林鄭寄語下屆：深化國安教育工作

熱門新聞

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區