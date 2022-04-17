巴拿馬運油輪香港外海爆炸 1死6傷

一艘長約120米的巴拿馬註冊運油輪昨日下午在香港 東面水域以外約160海里發生爆炸，釀成一死六傷。由於傷者人數眾多，政府飛行服務隊先後派出兩架直升機及一架定翼機趕往現場協助，並聯絡醫管局作緊急協調。

大公報報導，昨日下午3時55分，香港警方接獲報案，稱在香港水域以外有船隻爆炸，船上七名船員受傷，有人傷勢嚴重。政府飛行服務隊表示，接獲香港海事救援協調中心召喚，指一艘運油輪於香港東面大約300公里爆炸，七名船員受傷，其中四人傷勢嚴重。

政府飛行服務隊先後派出兩架H175直升機及一架挑戰者605定翼機前往協助。挑戰者605定翼機率先到達現場支援，首架直升機約在晚上7時到達肇事現場。由於傷者人數眾多，政府飛行服務隊聯絡醫管局作緊急協調，並已調派更多機組人員待命參與該救援行動。據報現場風速每小時15公里，海浪3米，水溫攝氏26度。

直升機成功救起多名傷者，至昨晚8時許，其中三名傷者由直升機送抵東區醫院，其中兩人清醒坐在推床上，身體有明顯燒傷情況，另一人卧床及以毛氈遮蓋面容。另有三名傷者情況較輕微，由直升機送到灣仔，再由救護車送往瑪麗醫院救治；其餘一人證實死亡。