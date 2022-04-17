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廖成利重掌民協 籲民主派守崗位 勇於擔當講真話

香港新聞組／香港17日電

兩度押後改選領導層的民協，昨日召開會員大會，選出黨內元老、黃大仙區議員廖成利重掌主席之位，副主席則由深水埗區議員李庭豐接任。廖成利形容民協是溫和及愛國的民主派政黨，呼籲仍然留在香港的民主派應謹守崗位、建設香港、勇於擔當及講真話。

香港01報導，廖成利表示，自己剛讀畢《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》，他指當中提出「以人民為中心」，相比之下特首選舉唯一參選人李家超所提出的「以結果為目標」焦點模糊，建議調整為「以民為本」。

李庭豐則希望守住民協地區工作的路線，繼續深耕細作、講真話、彰顯社會公義、推動民生改革。至於未來民協會否派人參選立法會及區議會，李估計日後仍有區議會選舉，但未知以甚麼形式舉行。至於立法會選舉，李庭豐稱要觀察新特首新班子、以及與政黨的互動等。

曾在2007年至2016年出任過黨主席的廖成利，表示對新特首改善民生有期望，同時期望可根據基本法落實雙普選，並強化區議會等地方行政機制。他表示，民協下次召開執委會將討論「二次回歸」的議題。李庭豐表示，民協規模較小，一直都面對財政壓力，在「完善選舉制度」後，黨內多名區議員請辭，目前民協只有六名區議員，財政狀況變得更為緊張。

民協原正副主席是施德來及何啟明，兩人去年1月在民主派初選案中被捕，其後被控以「顛覆國家政權罪」，並辭去黨內職務，由楊彧及利瀚庭分別署理正副主席。新政治形勢下，民協執委會去年3月宣布退出民陣，8月修改黨章，表明支持新的憲制秩序。到「完善選舉制度」後首場立法會選舉，民協開放予會員報名，但最終沒人參選。楊彧則因支持已經退黨的馮檢基參選惹來批評，其後辭去署理主席。

廖成利去年底亦在爭議聲中，表態支持馮檢基，期間更曾傳出他有意親自披甲，被視為泛民陣營的「主選派」。

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