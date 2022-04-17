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19日起分階段復課 香港學校不急著讓學生返校

香港新聞組／香港17日電
香港小學最早可於19日起分階段恢復半天面授課堂，據了解，只有不足一成學校選擇率先於首日復課。（香港中通社）
香港小學最早可於19日起分階段恢復半天面授課堂，據了解，只有不足一成學校選擇率先於首日復課。（香港中通社）

香港疫情持續趨緩，感染人數也持續回落；昨日新增794宗陽性個案，新增41宗死亡個案。港府21日將分三階段放寬社交距離措施，全港學校最快19日起將分階段復課。

香港文匯報報導，據了解，只有不到一成的學校選擇率先於首日（19日）復課，主要是配合原定校曆表的復活節假，同時爭取更多時間安排復課所需的防疫事項。多所小學表示，近日正加緊準備防疫設施，除了既有的清潔消毒及量體溫外，也額外預備快篩檢測包「存貨」支援有需要師生；同時因應Omicron的超強傳染力，加強校舍各處通風，包括購置多部空氣淨化機及進行改善抽氣工程等。

翻查近百所學校校曆表及通告，發現只有數間學校19日就開始讓學生回校，占比不到一成，其餘學校則多選擇20日至25日陸續復課。教聯會主席、教聯會黃楚標學校校長黃錦良解釋，教育局建議小學於「復活節假期後」復課，但各校的復活節假本就「有早有晚」，復課日程也就同樣有早有晚。而在實際操作上，大多數學校都擔心一下子全校恢復面授會有風險，將按各級學習需要和人數分批進行。

另據本報系香港特派員李春報導，香港兒科專家說，Omicron變種病毒對兒童的殺傷力大，發現未打疫苗兒童染疫康復後，出現多系統發炎症，正密切留意是否引發嚴重後遺症。港府食物及衛生局長陳肇始說，當局已準備兒科病房，應付疫情一旦爆發，以及演練如何處理大規模狀況。

香港兒科醫學會長葉柏強表示，Omicron對兒童殺傷力大，香港有部分兒童染疫不治，現在仍有十多名幼童染疫後得重症在醫院治療，大部分未完成接種疫苗。已施打疫苗的幼童就算染疫，也能在三、四日康復，但沒打針的幼童病毒繁殖速度快，病毒量高，甚至發現在康復後三、四周後出現多系統、器官發炎。

葉柏強呼籲兒童接種疫苗，指香港兒童染疫風險不能直接與歐美情況比較，香港在前四波疫情的預防措施做得好，直到3月高峰期才有大量兒童感染，時間短，情況令人擔心。現在香港小學生接種率只有六成，幼稚園學生接種率不足五成。他說，兒童染疫後較常出現喉嚨痛，氣管水腫、收窄，導致嘶哮症，在入院求醫的兒童中，約一成半有抽筋症狀，可能會惡化為嚴重腦炎。

香港 疫苗 疫情

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