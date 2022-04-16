香港特首林鄭寄語下屆：深化國安教育工作

香港特首林鄭月娥（左）接種第四劑科興新冠疫苗。呼籲60歲或以上市民踴躍接種第四劑新冠疫苗。（中通社）

15日是《港區國安法 》實施後第二個「全民國家安全教育日」，疫情下未有如往年舉辦一系列實體活動，特首林鄭月娥今早出席例行抗疫記者會，開場白幾乎都是關於維護國家安全，並以「國安」引伸至記者會的主題「接種疫苗 」。她指，國家安全觀應是全面、牽涉廣泛領域，基礎目標是生命至上及國民安全，而公共衞生醫療系統安全至為重要，當中接種疫苗必不可少。

香港 01報導，被問到香港現時的國安環境及風險，林鄭回顧任內《港區國安法》出台及「完善選舉制度」，令國土安全及政治安全都得到堅實保障，強調「回歸以來第一次有一條法例可以應用，來到確保國家安全」，這屆政府客觀上做了大量工作，寄語下屆政府繼續，因為國家安全還牽連食物、文化、網路等16個領域。

林鄭指，難以一、兩年間令市民完全掌握國家安全的重要性，雖然目前已經杜絕「不愛國者」或勾結外國勢力人士，透過民主選舉進入議會繼而危害國安，但其他領域的國安工作仍須下屆政府深化。

她在開場白提到為維護國安，政府過去兩年抗疫從不鬆懈。她說，今年宣傳國家安全的活動改由主要在線上進行，不似去年有開幕禮、研討會、紀律部門開放日、以及學校社區活動，但政府非常重視，特別製作了五分鐘特備節目介紹國安，也推出兒童繪本及港台特別節目等。

林鄭指國安涉及不同政策範疇，涵蓋政經、社會文化、科技網路、金融及公共衞生等，重申自己去年在「國安日」作出的三大承諾，包括以總體國安觀推進香港維護國安的工作，確保「全面理解、全力推動、全方位實踐」；以及動員全社會參與，切實提高市民的「國家安全意識、守法意識，務求做到維護國安人人有責」；最後是公職人員應在維護國安負起更重要任務。