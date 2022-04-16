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港府重組 李家超：當選將推展 多黨挺換屆前完成程序

香港新聞組／香港16日電
李家超15日說，香港必須居安思危，對國家安全風險做到足够管控。 （Getty Images）
李家超15日說，香港必須居安思危，對國家安全風險做到足够管控。 （Getty Images）

各界關注特首選舉唯一參選人李家超的政綱，繼支持23條立法、發展北部都會區及取消強積金對沖，李家超昨表示，傾向接納現屆政府提出的政府架構重組建議，若當選會與現屆政府推展有關工作。他表示已完成第一階段選舉工程，爭取足夠選委提名，其後最主要工作是撰寫政綱，他將繼續接觸選委和落區。

明報報導，立法會多個黨派支持在七一換屆前完成重組程序，讓下任特首可根據新架構組班，其中上月稱重組難趕及港府換屆前完成的行會成員、新民黨主席葉劉淑儀，昨稱一定可趕及，說新政府齊齊整整上班最理想。新思維狄志遠表明反對，認為應多花時間向公眾解說重組。

據報導，李家超昨日見記者時表示，傾向接納和推行現屆政府的架構重組方案，稱建議獲立法會討論和支持，他亦曾參與有關工作，會再與團隊討論細節。全國人大常委、李家超競選辦主任譚耀宗表示，是否爭取在政府換屆前完成架構重組，應由政府決定，特首參選人不能指示現屆政府工作。

報導引述葉劉淑儀昨日說，新政府「齊齊整整」上班最理想，既然政府與各黨派已達成共識，一定能趕及七一前通過，政府亦正草擬有關法例。她續說，即使新政府上任時只能完成部分政策局重組，相信今年內能完成所有程序，對組班影響不大。葉劉強調，最重要是尋找適合人選擔任問責官員，至於自己會否加入新政府，她說「不會啦。」

報導稱，民建聯張國鈞認為，在政府換屆前完成架構重組最理想，讓下任特首可根據新架構組班。他說若換屆後才重組架構，新班子上任後幾個月就要改動，變相浪費半年時間。他相信，立法會願意配合政府，加快審批架構重組建議。

報導說，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，架構重組獲中央認可，李家超任政務司長時亦有份推動，因此他接納建議屬預期之內，現屆政府和立法會應盡快完成架構重組的程序。對於立法會是否有足夠時間審議重組方案，他相信在「愛國者治港」的新格局下不成問題，認為方案獲通過機會高，新特首可預先按新架構組班。

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