港鬆綁前夕 連假景點湧人潮 增946確診首回落3位數

15日復活節假期首日， 市民趁大好天氣到離島梅窩遊玩。 （中通社）

香港昨日新增946宗新冠病毒陽性個案，是第五波疫情 兩個多月內首次跌至三位數。隨著疫情逐漸退卻，加上昨日是復活節連假首天，大批巿民外出遊玩及消費，熱點之一的西貢更擠滿遊人，部分巿民未有遵守二人「限聚令」，更當街除口罩 拍照及進食，違反「口罩令」。此外，21日起食肆恢復堂食至晚上10時及4人一枱，JW萬豪酒店的JW咖啡 室，21至30日10天預約全滿。

文匯報報導，有帶同三歲兒子出遊的家長表示早已預計假期多人出遊，但不擔心疫情，直言已出現「抗疫疲勞」，需要帶小朋友外出「放電」。有防疫專家直言，擔心一連四天的假期會增加疫情反彈風險，認為一旦確診個案出現20%至30%以上的升幅，港府便應評估放寬社交距離措施的步伐。

昨日，離島、郊野公園、西九龍及西貢等地均人頭湧湧。西貢昨天可見大批市民聚集，多家食肆至下午4時許仍處於滿客狀態。有不少市民更到外島遊玩，碼頭上已購票等候坐船的遊人排起約20米長龍。一家提供來回各小島街渡、快艇環島遊等服務的「肥婆」船公司，其工作人員透露，假期多了不少人坐船出島遊玩，已將班次加密為10分鐘一班。

當地多間食肆至下午4時許仍然滿客，有餐廳外還有數十名市民輪候。雖然食肆只限兩人一枱，亦有工作人員檢查「疫苗通行證」，但餐枱貼近，未有遵守1.5米枱距規定。有海鮮酒家員工表示，客流量較往日增約四成，「朝早忙到現在，連飯也沒有時間食。」

香港15日新增946宗新冠確診個案，近兩個月來確診數首降至三位數，第五波疫情累計逾118.3萬人染疫。圖為當日尖沙咀街頭人來人往。（中通社）

據報導，西貢公眾碼頭有不少市民亦未有遵守「口罩令」，在街上脫掉口罩進食及喝飲料，亦有巿民脫下口罩拍照。

另據明報報導，21日起食肆恢復堂食至晚上10時及4人一枱，部分酒店自助晚餐有人訂座，當中有餐廳在放寬首日訂座已滿。記者查詢8間酒店的自助晚餐訂位，21日有3間預約額滿，一間只餘室外座位；其後的周日（24日）有4間預約額滿，其中JW萬豪酒店的JW咖啡室，21至30日預約全滿。

報導稱，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界和市民期待放寬堂食，自助餐、大眾化食店及中小型食肆受惠較多，業界生意料增兩成，回復至疫情前的60%，酒樓則因宴會人數限制，料生意增幅較小。